Az első fokon elítélt főjegyző, Mózes Ervin a nyugdíjat választotta - Egy órán át vitáztak Szeged költségvetéséről

Döntöttek az idei díjazottakról



Zárt ülésen döntöttek a 2019-es kitüntetésekről. A díszpolgári címet Wollemann Mária orvos, az SZBK Biokémiai Intézetének egykori igazgatója kapja. Kondorosi Éva akadémikus és Gál Béla, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium igazgatója Pro Urbe díjban részesül. Szegedért Emlékérmet kap: Czutor Zoltán zenész, Gellért Ákos, a Naturtex Kft. alapítója, Varró András, a farmakológiai intézet tanszékvezetője, Bánffi István, a Bánffi szikvízüzem ügyvezetője és Száz Krisztina, a Filharmónia Magyarország irodavezetője. A Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérmet Carol LaBounty, a Toledo–Szeged Bizottság alelnöke veheti majd át, míg a Szeged Ifjú Tehetsége díjat Balázs-Piri Soma, Csupor Albert, Csikós András és Weisz Máté érdemelte ki.

A költségvetés mellett a Tisza Lajos körút ivóvízhálózatának fejlesztése, a zeneművészeti épületének rekonstrukciója is napirenden volt a pénteki szegedi közgyűlésen. Döntöttek az idei kitüntetésekről is.A legnagyobb vitát a költségvetés váltotta ki. A Fidesz–KDNP 130 millió forintos módosítási javaslatot nyújtott be, amely érinti például a DAKK Zrt. támogatását, az erre szánt összegből a 13-as buszt állítanák vissza. Póda Jenő (KDNP) szerint most kellene csökkenteni az iparűzési adót, hiszen úgy a nagyvállalatok szívesebben települnének ide. Ménesi Imre (MSZP) szerint kormányzati támogatásokból van jelentősen lemaradva Szeged. Haág Zalán (KDNP) felhívta a figyelmet, a Modern Városok Program keretében már megérkezett a 16 milliárd forint az uszodaépítésre, az önkormányzat viszont úgy tesz, mintha a saját beruházása lenne. Hozzátette, korábban a kormány átvállalta a város 28 milliárd forintos adósságát is, így nem kell már évente 1,5-2 milliárd forintot hitelrendezésre költeni.Az ülés végén Mózes Ervin címzetes főjegyző bejelentette: nyugdíjba megy. Elmondta, ezt két évvel ezelőtt már megtehette volna. Ismert, Mózes Ervint nemrégiben első fokon felfüggesztett börtönre ítélte a Gyulai Járásbíróság a VIP-parkolóbérletek ügyében.