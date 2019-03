Az év utolsó szuperholdját láthatták tegnap - olvasóink lefotózták

Az év harmadik és egyben utolsó szuperholdját láthattuk március 20-án szerdán éjszaka. A szuperhold azt jelenti, hogy a Hold éppen telihold éjjelén jár pályájának azon a pontján, amelyik a legközelebb esik a Földhöz. Ezért sokkal nagyobbnak tűnik majd a szokásosnál - erre idén már kétszer is volt példa. Szegeden le is fotóztuk kora este az akkor halvány narancsszínű gömböt. "



Olvasó-tudósítóink is küldtek már képeket - várjuk a fotókat a tudosito@delmagyar.hu-ra.

Fotók: Farkas Judit

Az égi jelenség egybeesikidőpontjával, amely a tavasz kezdetét jelzi. Erre utoljára 1981-ben volt példa. Nálunk nevezik a márciusi teliholdat böjti holdnak is, az észak-amerikai őslakosok pedig, mert ilyenkor bújtak elő az első földigiliszták.

Nézzenek fel az égre, és küldjenek képet Önök is a tudosito@delmagyar.hu e-mail címre!