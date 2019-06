Az iskolát a tanárok csinálják - ebben hisz Szeged legsikeresebb gimnáziumából nyugdíjba vonuló Gál Béla

Gál Béla, a Radnóti-gimnázium nyugdíjba vonuló igazgatója soha nem érezte magát többnek attól, hogy egy jó hírű gimnázium vezetője, így nem is lesz nehéz számára a búcsú. Fotó: Török János

A tanév végével elköszön Szeged legsikeresebb gimnáziuma, a Radnóti igazgatója, Gál Béla. Az intézményvezető úgy fogalmazott, soha nem érezte magát többnek attól, hogy egy jó hírű gimnázium vezetője, így nem is lesz nehéz számára, amikor végleg becsukja maga mögött irodája ajtaját.Gál Béla először 1995 októberében lett a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium vezetője. Öt év után öt év tanítás következett, majd 2005-től több cikluson keresztül ismét igazgatója volt az intézménynek.- Az első öt évben a testület vezetőjeként dolgoztam, később a szemléletem változott. Az igazgató az iskola vezetője kell, hogy legyen, munkájában a tanulók, az iskola érdeke a legfontosabb – foglalta össze a két időszak közötti különbséget. – Én abban hiszek, hogy az iskolát a tanárok közössége „csinálja": hogy milyen az intézmény megítélése, elsősorban azon múlik, milyenek a tanórák. Kezdetben sok szabadságunk volt és rengeteget változtattunk az addigi rendszeren. Az országban elsőként mi csináltuk meg például a sávos nyelvoktatást, aminek a lényege, hogy nem rendelünk hozzá egy-egy osztályhoz az idegen nyelveket, hanem a diákok választhatnak. Ma már ez szinte mindenhol elterjedt. Büszke vagyok rá, hogy tőlünk ered a rendszer. A matematika iskola mellett indítottunk hatosztályos képzést, a reálnak ítélt Radnótiban létrehoztunk a humán osztályt is. Örülök a természettudományos laborunknak, a TERMOSZ-nak, de az épület előtti Radnóti szobornak, taposókőnek is. Azt gondolom, nyilvánvaló, hogy egy vezető nem egyedül dolgozik. Ráadásul mindig az ötlet a legfontosabb, mely általában a kollégáktól ered. Az iskolavezetésnek csak a megfelelő hátteret kellett biztosítani a megvalósításhoz.Az öt év alatt, amíg ismét tanárként dolgozott, megírta azokat a biológia tankönyveket, melyekből közel 20 évig az emelt szintű vizsgákra készülők tanultak. – Amikor ismét kineveztek, azt a célt tűztem ki, hogy a gimnáziumnak legyen egy jól érthető arca. Ahogy állami iskolává váltunk, úgy éreztem magam, mint egy kisgyerek, akinek elvették a játékát, hiszen addig úgy formálhattuk az iskolát, ahogy az a közösségünknek jó volt. Szerencsére a tankerületnek sem volt célja, hogy egyformává tegye a gimnáziumokat, így az eredmények javulása folytatódott: tavaly a rangsorok alapján mi voltunk az ország 6-15. legjobb gimnáziuma.Gál Béla fontosnak tartotta azt is, hogy a Radnótiba jelentkezők valóban náluk is akarjanak továbbtanulni. – Mostanra 4 százalék alá csökkent azok száma, akik ugyan megjelölik az iskolát, de nem bennünket választanak – mondta az igazgató, aki szerint ez egyrészt annak köszönhető, hogy látják, van olyan közösség, ami lehetőséget ad a kiteljesedésre, másrészt pontosan lehet tudni, mit várhatnak el a szülők és a diákok az intézménytől.A 64 éves intézményvezető feladatait júliustól a jogszabálynak megfelelően megbízott igazgatóként Nagy Anett matematika-fizika-angol szakos tanár, eddigi igazgatóhelyettes veszi át. Mivel Gál Béla hivatalosan december végéig tagja az iskola állományának, az igazgatói pályázatot vélhetően csak az új tanév kezdete után írják ki. Leghamarabb tehát január 1-jétől lehet kinevezett igazgatója a Radnótinak.