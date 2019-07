Az operák királynőjét mutatják be ma este: a fiatal szoprán, Ádám Zsuzsanna énekli Aidát a Dóm téren

Ádám Zsuzsanna összebarátkozott az Amnerist alakító Gál Erikával. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

December óta készült Aida szerepére. FOTÓ: FRANK YVETTE

VASZY VIKTOR IS VEZÉNYELTE



Az Aidát először 1939-ben mutatták be a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A rendező a Kossuth-díjas Nádasdy Kálmán volt, címszerepben Németh Máriát, Radamesként Halmos Jánost láthatták, a hazai és külföldi sajtó szerint egyaránt kivételesen jó előadás volt. Verdi remekművét Ferencsik János vezényelte 7-8 ezer néző előtt két estén át. Érdekesség, hogy Vaszy Viktor négyszer vezényelte Verdi ezen művét a szabadtérin.

Verdi Aidája, az operák királynője érkezik a szegedi szabadtérire. Egyiptomi és etióp világ feszül egymásnak. Maga Aida december óta tudta, itt fog állni ismét, a Dóm tornyai alatt. Ádám Zsuzsanna már a közönségtalálkozón elárulta, pityergett is, mikor megkapta a szerepet. Most azt is elmesélte, miként készült az elmúlt fél évben.– Nem tudtam addig feldolgozni ennek az erejét, súlyát, amíg nem jöttünk ki próbálni ide, a Dóm térre. Akkor érzem meg igazán, amikor már ott a négyezer ember és kigyúlnak a fények. Akkor lesz életszagú a dolog. Az elmúlt fél évben több premierem is volt, de nem telt el úgy hónap, hogy ne foglalkoztam volna ezzel a szereppel. Próbáltam pszichésen is felkészülni rá – tette hozzá.Ha nem szerepelne benne, akkor is megnézné a darabot, hiszen ez az operák operája. Úgy véli, hívogató már a cím is, amely alapján el lehet képzelni a pátoszi jeleneteket, az óriási kórust, ami az Istenekhez énekel. Ahogy a nézőknek is van erejük, úgy magának a produkciónak is – véli a művésznő, akivel épp egy próba előtt beszéltünk, már sminkben várakozott.– A rendező, Kesselyák Gergely eléggé megmozgat bennünket Amnerissel, vagyis Gál Erikával. Nem akarok nagy titkokat elárulni, de nagyon akciódúsra sikeredtek a jeleneteink. Adott a soklépcsős piramis, ahol a Ritorna vincitor alatt fel-le járkálok. Nem kell túlmagyarázni, mit is jelent ez a mozgás egy ária alatt. Ráadásul a végén ott az ima, amihez nyugodtan kell megérkezni. A Nílus-parti jelenet sem egyszerű, mikor két karakter egymásnak feszül – mesélte Ádám Zsuzsanna a darab nehézségeiről.A szoprán többször kért tanácsot olyan művészektől, akik már énekelték Aida szerepét. – Nyilván van egy visszajelzés a karmestertől, Pál Tamástól és a kollégáimtól. Emellett persze ott van az is, amit én érzek. Szerintem mindig az a legerősebb, amit az ember érez, az intuíció. Figyelni kell, hol spóroljak az energiámmal. Többször kértem meg kollégát, hogy üljön ki a nézőtérre, figyeljen és mondjon véleményt – mondta.Abba is beavatott, hogy a szólisták nagyon összetartó csapat. Együtt főznek, vagy épp a próba előtt közösen ugranak el fagylaltozni. – Megtisztelő, hogy a Kossuth-díjas Kálmándy Mihállyal énekelhetek együtt, vagy Kovács Istvánnal, de senkit sem szeretnék kihagyni. Gál Erikával néha együtt rollerezünk be a próbákra. Ő emberileg és hangilag és fantasztikus. Hálás vagyok neki, hogy itt van mellettem egy ilyen nagy debütálásnál – hangsúlyozta.