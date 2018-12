Huszka Jenő Bob herceg című operettjét 1902-ben mutatták be. Ez az első magyar nyelven írt operett – innen számítjuk a műfaj magyar születését, amely mára ismert lett az egész világon. Nem véletlen, hogy ebből is csendülnek fel dalok december 9-én a Szegedi Nemzeti Színház operett- és musicalgáláján, amelynek háziasszonya Szilágyi Annamária lesz.



Az eseményen olyan művészeket hallhatnak majd az érdeklődők, mint az Aranymaszk díjas Bozsó József, a Magyar Zenés Színház alapítója és igazgatója.



– Egy gála megszervezése az ötlettől a kivitelezésig 3-4 hónap. A műsor már készen áll, a kottákat még sokszorosítjuk, és a próbák is kezdődnek – mondta el a művész, aki hozzátette, a musical a fiatalok műfaja, az operett kistestvére, azaz szoros kapcsolatban állnak egymással.



A gálán A víg özvegy, a Bob herceg és A mosoly országa is szerepel a programban, de természetesen nem maradhat el a Csárdáskirálynő és a Bál a Savoyban sem. A musicalek közül a My Fair Lady és a Funny Girl dalai is helyet kaptak a repertoárban. Ezeket hívhatjuk akár amerikai operettnek is – mondta el.



– Sok kedvencem van, most éppen a Mária főhadnagy. 20 évig játszottam Mágnás Miskát, így az is közel áll hozzám, de a Marica grófnő is, amit régen Szegeden is előadtam – emlékszik vissza a színész.



Azt is megtudtuk, hogy klasszikus musicalzenét hallhatnak majd az érdeklődők decemberben: a dalokat a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar kíséretével adják elő, Farkas Pál Kálmán Imre-díjas karmester dirigálásával.



– A fiatalok szeretik a zenés műfajokat. Úgy látom, sokan ülnek be a szüleiket kísérve efféle estekre, de akadnak olyanok is, akik önszántukból jönnek. Lehet, hogy azért, mert ismerik a leghíresebb dalokat, hallották már korábban aputól vagy anyutól – vélekedik Bozsó József.



– Az operett a szerelemről szól, elvégre egy romantikus műfaj. És mindenki volt már szerelmes, így fel tudja idézni ezt az érzést a dalok hallgatása közben.



A műsorban közreműködik a Magyar Zenés Színház balettkara és több művésze is. Így Steinkohl Erika, Szegő Adrienn és Domoszlai Sándor is. A Magyar Állami Operaházból Berkes János érdemes művész és Csonka Zsuzsanna érkezik, az Operettszínháztól pedig Kállay Bori, aki 1968–69-ben a Szegedi Nemzeti Színházban játszott. Mellettük Mahó Andrea, a Madách Színház tagja is hozzájárul a gála sikeréhez.