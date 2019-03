Az ország egyik vezető központjává tette a szegedi neurológiát 26 év alatt - Állami elismerést kapott Vécsei László

Vécsei László nyáron átadja az intézetvezetést, a kutatóprogramokban azonban még legalább 5 évig szeretne dolgozni. Fotó: Török János

A Magyar Érdemrend középkeresztjét vehette át március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából Vécsei László Széchenyi-díjas akadémikus, az SZTE Neurológiai Klinika intézetvezető professzora kimagasló színvonalú orvosi kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája, valamint jelentős egyetemi közéleti tevékenysége elismeréseként. Mint fogalmazott, bár az elismerést ő kapta, az a klinika minden dolgozójának szól, hiszen együtt tették azt 26 év alatt az ország egyik vezető neurológiai központjává.– Bár Szegeden végeztem el az egyetemet, ezt követően Pécsre, majd Svédországba, Lundba, illetve az Egyesült Államokba, Bostonba, a Harvard Egyetemre kerültem. Amikor 1993-ban, 38 évesen meghívtak a neurológiai részleg létrehozásakor vezetőnek, akkor tértem vissza a városba – mesélte.Az újonnan alapított részlegből az eltelt több mint két és fél évtizedben 100 ágyas, önálló klinika lett, ahol szinte minden neurológiai betegségnek van már profilja. A szklerózis multiplexes betegekből ráadásul Szegeden kezelik a legtöbbet országos szinten is.– Kezdetben a szakambulanciák megszervezése, a kutatások beindítása, az oktatás átszervezése volt a feladat, az utóbbi néhány évben pedig a neurorehabilitációs osztály és a stroke osztály beindítása adott sok munkát. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a tudományos tevékenységre: eddig közel 50 PhD-védés történt a klinika programjaiban, és 5 akadémiai nagydoktori címet szereztek meg a klinika munkatársai – sorolta Vécsei László, aki azt vallja, tudományterületük lendületes fejlődését csak úgy lehet követni, ha az abban dolgozó szakemberek komoly tudományos háttérrel rendelkeznek.Az intézetvezető professzor – mivel hamarosan betölti a 65. életévét – július 1-jével átadja vezetői székét. – Ez nem jelent problémát számomra, hiszen a Nemzeti Agykutatási Program egyetemi koordinátoraként, illetve a most futó több egyetemi tudományos program koordinátoraként van mit csinálnom a következő 5 évben. Örülök, hogy a klinikát úgy adhatom át, hogy elmondhatjuk: nálunk nincs orvoshiány, hiszen az aktív diákköri és PhD-munkának köszönhetően most is 32 neurológus, 22 rezidens és több mint 20 kutató dolgozik nálunk.