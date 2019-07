Az SZTE a legzöldebb magyar egyetem

Az Indonéziai Egyetem zöldegyetem felmérését koordináló csapatának képviselői érkeztek a Szegedi Tudományegyetemre azzal a céllal, hogy megismerjék a fenntarthatósági törekvések iránt elkötelezett hazai egyetemek tevékenységét. – Az indiai egyetem égisze alatt jött létre a zöldegyetem rangsor, amely világszinten rangsorolja az egyetemek fenntarthatósági törekvéseit.



Most ennek a zöldegyetem rangsornak (UI GreenMetric) az elnöke és helyettese jött el hozzánk előadást tartani és megismerni a magyarországi egyetemek zöld irányzatát – magyarázta Gyarmati László az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központjának vezetője.



A kooperációra és a jó gyakorlatok megosztására szakmai műhelymunkán volt lehetőségük a magyarországi egyetemek munkatársainak szervezett nemzetközi workshopon a TIK-ben. A résztvevők az UI GreenMetric elnökének és alelnökének prezentációit követően a zöld rangsorban részt vevő magyar felsőoktatási intézmények szakértőitől hallhattak előadásokat a fenntarthatóság jegyében a hulladékgazdálkodásról, a közlekedéspolitikáról, a vízgazdálkodásról és oktatásról.



Gyarmati László elmondta, a zöldrangsor felállításakor vizsgálják többek között az egyetemek infrastruktúráját, oktatási portfólióját, kutatásfenntartásra szánt költségeit és azt is hogy mennyire környezettudatosan működtetik intézményeiket. A szegedi egyetem 2011 óta vesz részt ebben a kutatásban, a magyar egyetemek rangsorában élen jár: ugyanis az SZTE a legzöldebb magyar intézmény.



Tavaly több mint 600 egyetem között 77. lett, míg 2014-ben érte el a legjobb eredményt, akkor a legjobb 20 között volt az universitas és az azóta is a bővülő résztvevők száma ellenére a legzöldebb egyetemek 40 százalékában benne van a szegedi.



Mára már trendivé is vált bekerülni ebbe a rangsorba: 2010-ben 95 egyetem vett részt benne, tavaly pedig már majdnem 700.



– A szegedi eseménynek két célja van, egyrészt bemutatják az idei rangsor adatfelmérési technikáját, valamint az itt résztvevő kutatóknak, érdeklődőknek lehetőségük nyílik kötetlen szakmai beszélgetésre, tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre, a jó gyakorlat megosztására. Emellett az indiai egyetem szakembereitől arról is információkat szerezhetnek, hogy más akár európai vagy amerikai egyetemek mit tesznek a fenntarthatóságért – részletezte a szakember.



A TIK vezetője azt is elmondta minden évben a világrangsor közzétételét követően tavasszal van egy nemzetközi workshop, a szegedit a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem összefogásával rendezték meg.