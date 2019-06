Az utasokat nem, csak a jegyvizsgálót zavarta a békés természetű mopsz, le kellett leszállnia Ágnesnek a vonatról

- Soha senki nem alázott még meg ennyire, mint az a fő jegyvizsgáló. Két és fél éve heti több alkalommal utazom Pestre, de még senki nem szólt amiatt, hogy nincs szájkosár Szofin – mondta felháborodva Ágnes, akit még május végén ért atrocitás az egyik Szeged és Budapest között közlekedő vonaton.A szegedi nő – aki kérte, teljes nevét ne írjuk le – egyedül utazott egy kupéban kistermetű mopszával, mindkettőjüknek volt menetjegye. Amikor odaért a jegyvizsgálók főnöke, rögtön emelt hangon kérte számon az utason, miért nincs szájkosár a kutyán, vagy azonnal tegye zárt hordozóba, különben megbünteti és leszállíttatja – mesélte. Ágnesnél egy nagyobb táska volt, amelyben egyébként kiköthető a kutya, szállította is már benne többször egy másik ebét. A jegyvizsgáló azonban ezt nem fogadta el, a szájkosarat hiányolta, amire a szegedi nő azt mondta, hogy a mopsz fizikai fölépítése miatt így is nehezen kap levegőt, a szájkosár állatkínzás lenne. Szó szót követett, a főkalauz pedig Ágnes szerint arrogánsan azt vetette oda, kocsival utazzon, ne a MÁV-val, ha nem tartja be a szabályokat. Ágnes úgy felelt neki, neki addig van munkája, amíg ő itt utazik. A válasz olaj volt a tűzre, hiába kért utóbb elnézést miatta.Amikor Kecskeméten megállt a vonat, a férfi közölte, addig nem megy tovább a vonat, amíg nem száll le. Jegyzőkönyvet – hiába kérte Ágnes – nem vett föl, meg se büntette. Azaz semmilyen nyoma sincs az eljárásnak, amit Ágnes önkényesnek és szabálytalannak vél. Az utasok Ágnes állítása szerint mellé álltak, mondták a fő jegyvizsgálónak, hogy hagyja már az egészet, a kutya nem zavar senkit, de a férfi hajthatatlan volt. Végül egy szabadnapos rendőrt kerített, aki leszállította a szegedi nőt, majd a vonat tovább indult. A kecskeméti állomáson a pénztárban sírva mondta el a történteket, jegyzőkönyvet vettek föl, és a jegyére ráírták, hogy saját elhatározásból szakította meg az útját. Tovább utazhatott a következő vonattal, semmit sem kellett fizetnie. Később e-mailben panaszt tett a MÁV-nál, ahol azt felelték, 30 napon belül kivizsgálják a történteket.Mi is küldtünk kérdéseket a MÁV-nak az üggyel kapcsolatban, ha megérkezik a válasz, közöljük.