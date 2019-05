Azonos ár, teljesen eltérő hangulat: mutatunk két 72 milliós szegedi ingatlant

72 millió forintért sok minden kapható, még az ingatlanpiacon is. A választék azonban úgy fest, színes. Azonos kulcsszavak használatával nézelődtünk az ingatlanbazar.hu oldalán, végül két hirdetésen is megakadt a szemünk. Véletlen egybeesés, de mindkét ajánlat azonos áron fut. Ön melyik mellett döntene szívesebben?

Szeged, Szeged Belváros Városrész, 135 m2, 72 000 000 Ft

“Szegeden, a Petőfi S. sgt, belvároshoz közel első részén (közel a TIK-hez is) eladó egy 3 külön bejáratú apartmanból álló lakóegység. Alapterület: 135 m2 + 10 m2 erkély. A lakások alapterületei: 48 m2; 48 m2; 39 m2. 2018-19-ben került sor az különálló egységek kialakításra, így természetesen a felújításra és a korszerűsítésre is. A felújítások óta még senki nem lakta, így akik majd beköltöznek lehetnek az első lakók, akik élvezhetik ezeknek az egyedi kialakítású apartmanok kivételes hangulatát. Mindegyik apartman bútorozott, klímával szerelt, korszerű TV készülékkel ellátott. A konyhákban hűtőt és mikrohullámú sütőt is találunk. A mosógépek külön helyiségekben, szeparáltan lettek elhelyezve. Az utcafronti ablakok redőnyösek, az üvegezés korszerű hő- és hangszigeteltre cserélt. Az apartmanok fűtése lapradiátorokkal, kondenzációs gáz-cirkókazánnal történik. Befektetők figyelmébe ajánlom, hiszen ide már csak a bérlőket kell várni! Az ingatlan per-, teher- és igénymentes!"

Szeged, Újszeged Városrész, 122 m2, 72 000 000 Ft



“Szeged Újszeged városrészben, a Bal fasoron , kulcsrakész társasházi lakás eladó! A 4 lakásos társasház prémium minőségű, egyedi kivitelezésű, minimál stílusban épült. A lakás belső két szintes, 122 m2-en az alábbi helyiségekkel: amerikai konyha-étkező-nappali, 3 hálószoba, gardrób, fürdőszoba, WC (mindkét szinten). Tágas, világos lakás, erkélyekkel, terasszal, fűthető medencével, saját tulajdonú cca. 200 m2-es füvesített kertrésszel. A lakáshoz tartozik egy 17 m2-es burkolt garázs. A kulcsrakész állapot tartalmazza a konyhaszekrényt is! Ide tényleg csak költözni kell!"

