B. Nagy László a migráció veszélyeire figyelmeztet: Szabad vallás és kultúra - 50 év alatt eltűnhet

B. Nagy László: Vasárnap a kultúránkat és a vallásunkat kell megvédeni.

2010 óta a négyszeresét költi a kormány a hazánkban élő nemzetiségekre és vallásokra, hiszen nálunk mindenki szabadon gyakorolhatja a vallását, akár saját anyanyelvén. A gazdaság erősödésével egyre több jut itthon a kultúrára, a vallásra és a kapcsolatépítésre határon belül és túl, hiszen a magyar külpolitika fontos része a külföldön élő magyarok és a hazánkban jelen lévő nemzetiségek jó kapcsolatrendszere – hangsúlyozta B. Nagy László országgyűlési képviselő.A politikust a május 21-i kulturális fejlődés és sokszínűség napja alkalmából kértük interjúra. Rámutatott, a megyében főként a szerb–magyar kapcsolat érzékelhető, amely minden idők csúcsán áll, ilyen baráti kapcsolatrendszer még sosem volt a két ország között, de nemcsak a Vajdaságban élő magyarok helyzete jobb, hanem az országunkban élő etnikum is több támogatást kap.– Templomokat újíthatnak és építhetnek, kulturális és oktatási intézményeket hozhatnak létre, jó példa erre Szegeden a tavaly jelentős kormányzati támogatással elindult szerb általános iskola, vagy a mórahalmi Szerb Kulturális Központ, amelyet a tervek szerint még idén átadhatunk – részletezte.B. Nagy László azt mondja, társadalmunknak fontos, hogy a körülöttünk lévő országok nyelvét a magyar gyerekek is megtanulják, mert a későbbiekben ennek jelentős szerepe lesz a gazdasági és társadalmi kapcsolatok építésében. – Komoly átalakulás alatt áll a világ, a közép-európai térség unikummá válik a gazdasági teljesítményében és a migráció elleni védekezésben is, ez a térség nagyhatalmi tényezővé vált mára, amiben hazánknak nagy szerepe van. Elemi érdek, hogy a Balkán fejlődjön, de a bevándorlás nélkül, mert úgy is meg lehet oldani a problémát. Ráadásul az iszlám vallási céljaiban is ott van, hogy minden területet elfoglaljanak, és az ő kultúrájuk szerint éljen mindenki. Ez néhány nyugat-európai országban már most jól látszik, mint ahogyan az is, hogy nem hajlandók elfogadni az Európában jelen lévő kultúrákat és vallásokat. És ha beengedjük az amúgy is csökkenő népességű hazánkba őket, akkor néhány generáció múlva ők lesznek az uralkodó nemzet – magyarázta a képviselő.B. Nagy László figyelmeztetett, ezt csak egyszer tudjuk elrontani, nincs rá orvosság, ezért fontos, hogy határozott döntést hozzunk vasárnap.