B. Nagy László szerint Botka László polgármester nem lobbizik Szegedért

B. Nagy László: Szegednek a lehetőségeihez képest való fejlődése, versenyképessége hanyatlóban van. Fotó: Karnok Csaba

– Új időszámítás kezdődött tavasszal, mindkét ülésszak, a tavaszi és az őszi is igen aktív volt, nagyon sok új döntés született. Több olyat is hoztunk, amely a választókerületemet, a megyét is érinti. Nagyon régóta forszíroztuk már a fúrt kutak problematikáját. Tudvalevő, hogy az 1995-ös törvényi szabályozás alapján a moratórium lejárt volna december 31-én, ezt most két évvel elhalasztotta a parlament. Kitoltuk a határidőt, ami azt jelenti, hogy a kúttulajdonosoknak és akiknek a kertjükben, földjükön vannak ilyen kutak, azok a javaslat értelmében mentesülnek a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól. Aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízlétesítményt, annak fennmaradási engedélyét 2020. december 31-ig kell kérelmeznie. Ezenfelül sok mindent tárgyaltunk, ám én úgy gondolom, hogy nekünk itt a Dél-Alföldön, a Homokhátságon a kutak ügye volt kifejezetten fontos kérdés.– Igen, már nagyon várják az ott élők ezt, higgyék el, velük együtt én is. Sokat dolgoztunk ez ügyben, és örömmel jelenthetem, hogy a Magyar Közlöny december 5-i számában meg is jelent a kormányhatározat, tehát a Mikulás meghozta a klebelsbergieknek az ajándékot. Mint ismert, 2016-ban született már döntés a Gyálai-Holt-Tisza rehabilitációjával kapcsolatban. 2,9 milliárd forint volt akkor a fejlesztés költsége, el is indult a tervezés, az engedélyeztetési folyamatok, és az európai uniós fejlesztésekkel foglalkozó tárca észrevette, hogy nem azon a prioritáson szerepel ez az összeg, amelyen egyébként elszámolható. Úgyhogy emiatt egy hónappal ezelőtt a kormány hozott egy új határozatot, amely már 4,5 milliárd forintos rehabilitációs költséget hagyott jóvá. Azért is van szükség ekkora összegre, mert amikor a tervezések folytak, nem tudták a szakemberek, mekkora iszapmennyiséggel kell számolni. A vizsgálatok alapján durván 160 ezer köbméter szennyezett iszapot kell kiemelni, elszállítani, kezelni, rehabilitálni és megnyugtató módon visszatölteni olyan helyre, ahol a környezetnek a hasznára lesz. Emiatt fél évet csúszik a beruházás, amelyben a látványos munkálatok jövő év első felében kezdődnek el.– Nyugodtan leszögezhetjük, hogy az elmúlt 40-50 évben Szegeden ilyen arányú, ilyen mértékű sportfejlesztés nem volt. Elkezdődött az uszoda építése, ott már folynak a munkálatok, szintén az Etelka soron tao-finanszírozásból épül egy kézilabda-sportcsarnok. Ennek 2021-re el kell készülnie, hiszen 2022-ben kézilabda-Európa-bajnokságnak adunk otthont. Emiatt a SZEOL-sportlétesítményben megszűnik az atletizálás lehetősége, ezért a Modern Városok Program keretében egy atlétikai pályát építünk, a kormány döntése értelmében 1,9 milliárd forintból az SZVSE-pályán. Itt a legújabb fejlemény, hogy a Szegedi Tudományegyetem testnevelési tanszéke és a sportegyesület között hamarosan megállapodás születik az egyetemisták sportolási lehetőségeinek a biztosítására. Ezért a beruházás költségét szeretnénk még megemelni, ezt hamarosan a kormány elé kell terjeszteni. Ha ezekhez még hozzávesszük a Szeged–Csanádi Egyházmegye beruházását az Ifjúsági Centrum építésével, akkor mondhatom, hogy a szegedi sportélet egy olyan korszakváltás előtt áll, amely nagyon-nagyon szükséges, régen meg kellett volna történnie.– A bírósági tárgyalást, az elsőfokú elmarasztaló ítéletet nem szeretném minősíteni, az viszont tény: a város lehetőségeihez képest való fejlődése, versenyképessége hanyatlóban van. Nem segít az sem, hogy a 16 éve regnáló városvezetés nemigen kommunikál kormányzati szereplőkkel, soha nem járt el a városlakók érdekében, csak az idehozott lehetőségekkel élt. Ez azért is érdekes, mert én látom, hogy mi történik Budapesten, a minisztériumoknál. Szegednél sokkal-sokkal kisebb városok első számú vezetői állandóan kopogtatnak, lobbiznak, mert akarnak haladni, fejlődni. Ők nem mind csak kormánypárti polgármesterek. Szegedről nem mondható el ez, ugyan néha meg-megjelenik egy alpolgármester tárgyalni a város érdekében, de az mégsem az, mint amikor a polgármesterek a hónuk alá veszik az ügyeket, és addig mennek, míg eredményt nem érnek el. Ha kérnének, én is megadnék minden segítséget, hiszen nekem alapvetően a város érdekeit kell szolgálnom, de nem nagyon kérnek tőlem sem tanácsot, sem szívességet.– A közvélemény-kutatások alapján jó a helyzet: a fiatalok házasságban szeretnének élni, és legalább két gyermeket terveznek. A tervekből mégsem lesznek nagy családok. Éppen ezért indult nemzeti konzultáció, hogy hol, milyen területen várnak támogatást a családok. 1981 óta minden évben fogy a népesség, ám az utóbbi hat év alatt 22 százalékkal emelkedett a gyermekvállalási kedv. A kormány nem külső erőforrásokra szeretne támaszkodni, hanem magyar családpolitikára. Kétszeresére emelkedett idén a családok támogatása, növekedett a születések és házasságkötések száma, és csökkent az abortuszok, válások aránya. Ezért is fontos, hogy minél többen kitöltsék a kérdőívet, hogy tudjuk, mire van szükségük a magyar családoknak.