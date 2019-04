B. Nagy: Minden eddiginél nagyobb a tét az EP-választáson

– Az európai parlamenti választások eddig nem voltak különösebben fontosak a magyarok számára, idén azonban minden eddiginél nagyobb a tét a voksoláson – mondta lapunknak B. Nagy László. Az országgyűlési képviselő tudatta: az aláírásgyűjtésekkor arra is felhívják a választőpolgárok figyelmét, hogy a nemzet jövője szempontjából nem mindegy, hogy ki lesz az a 21 képviselő, akik a következő öt évben Brüsszelben dolgoznak.– Májusban a nemzetre kell szavazni a nemzet megmaradása érdekében, és nem szabad hagyni, hogy a bevándorláspárti erők egyesült Európát csináljanak a kontinensből – hívta fel a figyelmet a képviselő. Reményét fejezte ki, hogy a tét komolysága miatt idén lényegesen többen mennek el szavazni, mint a korábbi EP-választásokon.B. Nagy elmondta azt is: a múlt héten Belgrádban találkozott Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyarok Szövetsége vezetőjével, akivel közösen dolgoznak azért, hogy a Szerbiában élő kettős állampolgárok is minél többen vegyenek részt a választásokon. – A határon túl, nem uniós államban élő magyarok most először vehetnek részt EP-választáson – hívta fel a figyelmet B. Nagy. Hozzátette: reményei szerint ők most ugyanolyan aktívak lesznek, mint tavaly az országgyűlési választásokon voltak.