Bababaráttá teszik a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikát

Programot és képzést indítanak Szegeden annak érdekében, hogy az újszülöttek 70 százaléka anyatejes táplálást kapjon. Fotó: Török János

A Bababarát Kórház kezdeményezést 1991-ben indította útjára az Egészségügyi Világszervezet az UNICEF-fel közösen felismerve, hogy a szoptatás későbbi kimenetelére jelentős hatással van, ami a kórházban a szülést követő első napokban történik. A kezdeményezés célja, hogy a legjobb életkezdést biztosítsa minden újszülött számára azáltal, hogy olyan környezetet teremt az intézményekben, ami a szoptatást normaként támogatja. Ezen az úton indult el kedden az SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Korábban Érkeztem Alapítvány.A Váradi Erzsébet – a Szoptatástámogató Nemzeti Bizottság tagja – közreműködésével megvalósuló program elsődleges célja, hogy elmélyítse a gondolatot, miszerint az újszülöttek számára a legfontosabb táplálék az anyatej. – Nem az első lépéseknél járunk, folytatunk egy folyamatot, melyhez sikerült megnyerni Váradi Erzsébetet. Ez garancia arra, hogy sikerrel járjunk. Minden lehetőséget megragadunk ahhoz, hogy az elvárásoknak eleget tegyünk, hogy az édesanyák örömmel távozzanak a klinikáról a szülés után – hangsúlyozta Németh Gábor, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója.Tíz lépést kell majd teljesíteni: ismertetni kell az irányelveket a dolgozókkal, akik gyakorlati felkészítést kapnak, az újszülötteket egyből bőrkontaktusba kell helyezni a szülőkkel, bátorítani kell az anyukákat a szoptatásra a módszer megmutatásával, valamint biztosítani kell, hogy a baba és a mama 24 órában együtt legyenek. – Vannak olyan részek, melyek már évek óta működnek nálunk, ilyen a bőrkontaktus, melyet négy éve vezettünk be, illetve a 24 órás együttlét is. Persze vannak még hiányaink, ezeket kezeljük a program által – részletezte Orvos Hajnalka, az újszülött osztály vezetője.Váradi Erzsébet neonatológus elmondása szerint eddig 18 intézmény nyerte el a bababarát címet hazánkban, amit azonban nem elég azt megkapni, meg is kell tartani. – Először elindul a képzés, melynek koordinálást egy helyben létrejött szoptatástámogató bizottság végzi, ezt követően kialakítunk egy cselekvési tervet, melynek eredményességét felmérésekkel támasztjuk alá. Cél, hogy a program által a babák legalább 70 százaléka anyatejjel táplált legyen – emelte ki.Rádi Katalin, az alapítvány alapítója hangsúlyozta, minden szülésnek csodának kell lennie, így a koraszülésnek is, a klinika pedig azért tesz, hogy részese legyen. – Hálásak vagyunk, hogy nyitott ajtókon kopogtathatunk, és most közösen szemléletet tudunk formálni – tette hozzá.