Bakacsi Lajos jubileumi tárlata a Somogyiban

– 1972-ben diplomáztam, azóta számtalan grafika látott napvilágot, most vissza lehet tekinteni – emlékezett vissza a képzőművész, aki mesterének vallja többek között Vinkler Lászlót és Cs. Pataj Mihályt is. – Még Kopasz Márta csoportjában Rácz Mária gyűjtött össze a munkáimból 90 darabot. Vannak könyvjegyek, alkalmi grafikák is a kiállított alkotások között – árulta el a művész. A tárlat megnyitója egyébként épp Bakacsi Lajos 70. születésnapjával esett egybe. A kiállítást Tóth Zoltán, a Vedres István Építőipari Szakgimnázium tagintézményvezető-helyettese ajánlotta a közönség figyelmébe.