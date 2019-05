Balázs-Piri Soma újabb sikerei

Balázs-Piri Soma Szabadkán koncertezik június 27-én. Fotó: Kuklis István

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Virtuózok pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten miniszteri dicséretben részesítette Boros Misit, az első széria nyertesét és Balázs-Piri Soma szegedi zongoristát, a klasszikus zenei tehetségkutató tavalyi kategória győztesét. Plácido Domingo spanyol tenor és a magyar kormány is támogatja a fiatal klasszikus zenei tehetségek felfedezését és ápolását.A Peller Mariann által útjára indított Virtuózok-mozgalmat a magyar kormány felkarolta, lehetővé tette a Virtuózok zenekar létrejöttét, támogatta és támogatni fogja a jövőben is – hangsúlyozta Kásler Miklós. Plácido Domingo a Virtuózok-mozgalom különlegességét, egyediségét és kivételességét emelte ki, hiszen – mint mondta – a klasszikus zenét képviselő tehetségkutató valódi presztízst vívott ki magának, és szerte a világban a kezdeményezés nyomába lépnek. Balázs-Piri Soma nemrégiben első lett a hazai alapfokú zeneiskolások számára megrendezett zongoraversenyek közül a legjelentősebben, a nyíregyházin. A hétvégén pedig Újvidékről hozta el a 100 pontos első helyet korcsoportjában, valamint ő lett a zongoraverseny nagydíjasa, Laureat diplomát kapott érte.A fiatal szegedi tehetség egy nagyszabású komolyzenei koncerten is fellép Szabadkán június 27-én, csütörtök este 7 órai kezdéssel a zsinagógában. Az esten fellép Miklósa Erika opera-énekesnő, Balázs-Piri Soma pedig a Szegedi Szimfonikus Zenekarral együtt muzsikál majd, Paskó Csaba dirigálásával.