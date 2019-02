Bálint napján ítéletet hirdethet a Szegedi Ítélőtábla a 12 éves ügyben - Árvíz utáni fertőtlenítés: jön a vége

A 2006-os tiszai árvíz után több mint 900 hektáron elvégzett, 14 települést – köztük Szegedet és Hódmezővásárhelyt is érintő – fertőtlenítő munka miatt zajlik büntetőeljárás hosszú ideje Csongrád megyében. Az elsőfokú ítéletet 2017. október 31-én hozta meg a Szegedi Törvényszék. Eszerint folytatólagosan elkövetett csalás és magánokirat-hamisítás történt. A négy fő vádlottra felfüggesztett börtönt és fejenként 2–5 millió forint pénzbüntetést szabott ki a bíróság. A fellebbezések nyomán az ügyet most a Szegedi Ítélőtáblán Mezőlaki Erik tanácsa vizsgálja másodfokon. A csütörtöki tárgyaláson a vádat képviselő Lőrinczy György ügyész azt mondta, tényleg hosszú ideje zajlik az eljárás, és ez a büntetés kiszabásakor enyhítő körülmény, de ez tényleg egy bonyolult, szövevényes ügy. Az önkormányzatok azzal szembesültek, fertőtleníteniük kell, a céget is ajánlották nekik, és úgy értesültek, a munka díját a természeti csapások kárainak enyhítésére elkülönített alapból kifizeti az állam. A minisztériumnak az tűnt föl, hogy Csongrád megyében sokkal nagyobb összeget igényeltek, mint máshol. Az ügyész idézett a szakértői véleményből, amely szerint a vegyvédelmi ruhába öltözött, látványos ködöt fújó emberek munkája nagyrészt fölösleges volt, és szakszerűtlen. A vád szerint a munkát vállaló BS Alfa Bt. becsapta a megrendelő önkormányzatokat, és nem is gondoskodott arról, hogy hozzáértő hatóság ellenőrizze a fertőtlenítés hatásfokát. Az ügyész több vádlott esetében a büntetés szigorítását kérte.



A védők szerint a magánokirat-hamisítás vádja – a sajátos módon intézett számlázás miatt – jogos, azt azonban vitatják, hogy a betéti társaság megtévesztette volna az önkormányzatokat. Feltették a kérdést: a tisztiorvosi szolgálat miért nem ellenőrizte magától, felkérés nélkül ezt a munkát, miért várt felkérésre? Vitatják, hogy a vádlottak vezették volna félre az önkormányzatokat, hiszen a helyhatóságok szakemberei jelölték ki, mely területeket kell fertőtleníteni. Az elvégzett munkát igazolták is, sehol sem szóltak, hogy ezt nem így kellene. Kecskés Ákos, a hetedrendű vádlott védője többek közt arra hívta föl a figyelmet, hogy Hódmezővásárhely önkormányzata annak ellenére kifizette a munka díját, hogy már kiderült: az állam a költségeknek csak tíz százalékát állja, és nem reklamált, pedig a város híres arról, hogy érdekeinek védelmében elmegy a végsőkig. Nem derült ki az elsőfokú ítéletből, hogy a vásárhelyi önkormányzattól ki kötött szerződést a bt.-vel. „Kit csaptak itt be?" – kérdezte az ügyvéd. A másodrendű vádlott az utolsó szó jogán, elcsukló hangon kérte, fogadják el, amit állít, ő mindig tisztességesen dolgozott, még parkolási bírsága sem volt, és saját házára vett föl kölcsönt, hogy kifizessék a kibocsátott számláik áfáját, miután kiderült: a bt. nem kapja meg a pénzét. A harmadrendű vádlott az utolsó szó jogán megismételte, hogy ez az eljárás a magyar közigazgatás állatorvosi lova: egy minisztérium, egy területfejlesztési tanács és egy tisztiorvosi szolgálat előírja az árvíz utáni fertőtlenítést, de egyik sem figyel oda, hogy ez hogyan történik.



A perbeszédek után február 14-én, csütörtökön folytatódik a tárgyalás. Várhatóan ítélet születik, az már jogerős lesz.