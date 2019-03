Bankkártyaadatot soha nem kér a NAV - újra adathalászatra figyelmeztetnek

– A közelgő adóbevallási időszakra hivatkozva adathalászok próbáltak megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártyaadatokat – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete. Naponta több bejelentés érkezik az adathalászatról, a csalók már nemcsak e-mailben, hanem SMS-ben, sőt élő telefonhívással is próbálkoznak.



Hangsúlyozzák, az adóhivatal már nagyrészt elektronikusan kommunikál, az adathalászok pedig ezt használják ki, és megpróbálnak bizalmas információkat szerezni. A NAV nevében írt adó-visszatérítés lehetőségére felhívó elektronikus levelek, SMS-ek olyan nyelvi fordulatokat tartalmaznak – tegező megszólítást, megtévesztésre alkalmas megnevezéseket – amelyeket a hivatal nem szokott használni.



Hozzátették: ezek az e-mail- és SMS-értesítések általában egy linket is tartalmaznak, ami a gyanútlan ügyfelet egy felugró űrlaphoz, honlaphoz vezeti. Ezen a csalók az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat, valamint a bankkártyák hátlapján található háromjegyű szám, az úgynevezett CVV/CVC kód megadását kérik. Fontos, hogy az ügyfélkapus adatokat csak a megfelelő oldalon (nav.gov.hu, magyarorszag.hu) adjuk meg. A csalók sokszor olyan oldalakat szerkesztenek, amelyek utánozzák a legitim bejelentkezési felületeket, azonban a webcím ebben árulkodó lehet.



A NAV leszögezte, semmilyen körülmények között nem kér bankkártyaadatokat, értesítési gyakorlata is eltér a megtévesztő módszertől. A hivatal ugyanis ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adószámla-kivonaton értesíti a többletként megjelenő tételekről, és hivatalos honlapja a www.nav.gov.hu címen található.