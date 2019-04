Baranyi: Bármit is állít Ujhelyi, a házfelújítását a Szeviép finanszírozta

Pártfinanszírozásra is költöttek

– Amit mondtam, azt természetesen fenntartom. Nagyon csodálkoznék, ha a képviselő úr számlákkal tudná cáfolni az állításaimat. Amelyekre ugyanis 2004-ből hivatkozik, mint villanyszerelés és szigetelés, azok összességében csak 500 és 300 ezer forintról szólnak. A Szeviép az azóta szintén felszámolás alatt álló MABE-ÉPKER Kft.-nek adott 38 millió forintot kölcsön, és az engedményezésről dokumentumok is rendelkezésre állnak. A szőregi ház felújítása ebből a pénzből lett finanszírozva, de az könnyen előfordulhat, hogy a hatalmas badacsonytomaji nyaralójára is jutott belőle.– Ennek biztosan oka lehetett.– Azt gondolom, az érintetteknek kényelmes volt a Szeviépről beszélni, és a mi cégünket okolni a csődért. Ahogyan korábban mondtam, a konzorciumban a nagy pénzek a baloldali politikusok által helyzetbe hozott spanyol multihoz kerültek. Ennek a cégnek idehaza nem voltak eszközei, forgótőkéje és szakemberállománya, normális helyzetben nem is nyerhettek volna. Nekünk is csak akkor fizettek a munkákért, ha a megrendelő magyar állam már fizetett nekik. Vagyis részfinanszírozni sem tudták a projektet, miközben mi sávosan, folyamatosan fizettük az alvállalkozóinkat. Tehát az akkori baloldali kormány és a spanyolok károsultjait találjuk ebben a történetben: a baloldali kormány 2009-ben a megszorítások miatt egyszerűen nem fizetett az elvégzett munkákért. Botka és Ujhelyi uraknak ezután pedig jól felfogott érdekük volt, hogy ez Szeviép-ügy legyen, és ne a spanyol multi felelősségéről essen szó a nyilvánosságban.– Fenntartom, hogy a baloldali kormányok alatt a fővállalkozói cégek kiválasztása nem tisztán közbeszerzési verseny eredménye volt. Az, hogy egy ismeretlen, névtelen cég megjelent ezen a piacon és pozíciót fogott, csak rendkívül erős politikai döntés eredménye lehetett. A baloldalnak tehát öröm az ürömben, hogy ezt az ügyet Szeviép-problémaként tárgyalhatta a nyilvánosság, nem pedig a spanyol multi felelősségeként, amelyet Ujhelyi és Botka hozott az országba.– Kezdetben magam sem láttam át, hogy mely pártnak a képviseletében vagy megbízásából, de egy nagyhangú hordószónók magára vállalta ezt az ügyet. Először úgy tűnt, hogy jobboldalról érkezett, tekintettel arra, hogy erőteljesen szapult bennünket. Ezt a történetet két részre szedném. Egyrészt egyszerűen tálalható volt, hogy tönkrement egy nagy, helyben ismert cég, és itt vannak a károsultak. Másrészt azért is különleges a történet, mert az állam egészen példátlan és egyedi módon, de a helyzet rendezésére kártalanításról döntött. Ezt magam is üdvözlöm, és helyesnek tartom. Tulajdonképpen az új kormány helytállt egy korábbi baloldali kormányzat mulasztása, a nem-fizetés okozta problémák miatt. Noha úgy tűnik, ez ellenünk történt, én nem ezt gondolom. Örülök minden egyes alvállalkozónk kárpótlásának, még akkor is, ha ez nem miattunk történt. Továbbra is tartom, hogy ők nem Szeviép-károsultak, hanem az akkori baloldali kormányzat és a spanyol multicég károsultjai. Ahogyan a spanyol multi fővállalkozói helyzetbe hozása is az akkori baloldali politika felelőssége. A kártalanításnak ennek ellenére sem politikai okai voltak, hanem a mostani kormányzati döntéshozók pontosan átlátták, a csődhöz vezető események tényleges oka az, hogy az akkori baloldali kormányzat nem fizetett a megrendelt munkákért. Ilyen értelemben teljesen jogosnak tartom a kártérítést, mert az állam végül kifizette azt, amit akkor és időben nem tett meg a baloldali kormány.– Ha időben megkaptuk volna, mi is kifizettük volna ezeket a pénzeket az alvállalkozóinknak, ahogyan fizettük is őket önerőből, sávosan. De valóban, a pénzek végre célt értek, csak közben tönkrementünk mi, és tönkrementek vagy kárt szenvedtek az alvállalkozóink is, még abban az esetben is, ha végül most megkapták a követeléseik összegét. De ennek így is örülni kell, mert még egyszer mondom, ilyenre nem igazán volt példa Magyarországon. Tehát az új kormány kiküszöbölte egy korábbi baloldali kormányzat hibáját. Összességében ez egy pozitív történet, bárcsak minden politikus kiállna a térségének vállalkozóiért. Persze jobb lett volna, ha nem posztumusz zajlik le a kártalanítás, hanem a baloldali kormányzat időben fizet, és akkor mi sem megyünk tönkre.– Ahogy a nagyhangú hordószónok ebbe az ügybe önös politikai és anyagi érdekektől vezérelve beleállt, az véleményem szerint nyomásgyakorlás a közhangulatra és a nyilvánosságra. Az ügyünkben eljáró bírónő Szabó folyamatos feljelentése alatt dolgozott, egyáltalán nem irigylem a helyzetét. Szabó rendszeresen megjelent a tárgyalásainkon, közbekiabált, botrányt okozott, majd rendre kivezették, és a bíróság épülete előtt szándékosan hazug véleményeket terjesztve tartott sajtótájékoztatókat, ahol homlokegyenest mást állított, mint ami a tárgyalóteremben elhangzott.– A történetnek lehet ilyen mozgatórugója. Sok baloldali szereplőnek kényelmetlen lett volna, ha úgy megy át a köztudatba ez az ügy, mint a spanyol multicég károsultjainak ügye. Ezért ez az egész ügy egy figyelemelterelés lehetett, amely végül alkalmassá vált arra, hogy ne a spanyol multiról legyen szó. Ráadásul ezzel az egész Szeviép-sztorival a nagyon hangos Szabó jobboldalra pozicionálta magát, és az állami kártalanítási programnak – még ha szabálytalanul és jogszerűtlenül is –, megpróbált az élére állni és learatni ennek a politikai és anyagi, vagy azt is mondhatom, lefölözni ennek a hasznát. A későbbi független polgármester-jelöltsége pedig jól láthatóan egyfajta szavazatelszívó szerep, ami az állításaival szemben ismét csak a jelenlegi baloldali városvezetés érdekeit szolgálja.– Nem követem a pályafutását, úgy tudom, valamilyen furcsa magánéleti szokás miatt keveredett el ide. De láttam olyan fotót, amelyen Zuschlag úrral tart valamilyen közös sajtótájékoztatót, tehát nyilvánvaló, hogy az ő közéleti szerepvállalása, platformja ismert, vagy ismert volt.– Ezzel a tevékenységével tulajdonképpen tehermentesített két borzasztóan kényelmetlen szereplőt, melyek szerepvállalását Szegeden és a Dél-Alföldön nagyon nehéz lett volna megvédeni. Vagyis azt a spanyol multit, ahol a pénzek javarésze eltűnt, és azt a baloldali kormányt, amelyik visszatartotta a pénzeket és előidézte ezt a csődhelyzetet.– A kormányzat 2,4 milliárdot adott a kártalanításra, ám előtte a spanyol multi mintegy egymilliárdos értékben vásárolt követeléseket olyan alvállalkozóktól, akik a mi alvállalkozóink voltak, de az ő területükön dolgoztak. Tudomásom szerint 30 százalékos értéken vásárolták meg ezeket, de hogy kifizetésre sor került-e vagy sem, azt nem tudom megmondani. Az biztos, hogy a Szeviép felszámolójánál ezeket a követeléseket leszámítolták egymilliárdos értéken, vagyis a károsultak ezen az ágon már hozzájutottak a pénzeikhez. Ha ezek közül a követelések közül valaki érintett volt még pluszban a Szabó-féle követelésvásárlásban, és így az állami kárpótlásban, az teljesen törvénytelen lenne, hiszen egy követelést nem lehet két különböző helyre értékesíteni.– Ezen a dokumentumon pontosan látszik, hogy a Szeviép 38 millió forintot nyújtott kölcsönként a MABE-ÉPKER Kft. részére 2008. június 5-én.Az interjú első részében Baranyi Sándor elsősorban a baloldal politikusainak befolyásáról beszélt azokban a konzorciumokban, amelyekben a Szeviép is alvállalkozóként szerepelt. Elmondta, hogy szerinte pártfinanszírozásra is felhasználták az infrastrukturális fejlesztési forrásokat a politikusok , akik rendszerint külföldi multikat juttattak fővállalkozói megbízásokhoz, így csak az ő vezetésük alatt lehetett munkához jutniuk a magyar cégeknek. Szerinte „alkotmányos költség" volt beépítve például a szegedi villamos és az M43-as autópálya tenderébe is, ahol a fővállalkozói eredményben volt feltüntetve ez a rész. Kijelentette: ha a beállított fővállalkozói eredmény 5 százalék volt, akkor abból 3-4 százaléknyi pénzzel el kell számolni a politika felé. Szerinte a spanyol multinak baloldali politikai ráhatás miatt azonban mindenképpen nyernie kellett, például Ujhelyi és Botka lobbizása nyomán. Az interjú második részében Baranyi Sándor azt mondta, 2008-ban Ujhelyi István segítségét azzal hálálták meg, hogy finanszírozták a szőregi házának a felújítását , ami körülbelül 30-40 millió forintba került.