Baseball ütővel ütötte apját a szegedi férfi

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a szegedi férfival szemben, akiaz őt egyébként rendszeresen zaklató édesapjának.A vádirat szerint vádlott édesanyjával élt szegedi ingatlanukban, ahonnan a szülők válásának okán édesapja korábban már elköltözött. Ennek ellenére a sértett több alkalommal is rendszertelenül, váratlanul megjelent az ingatlanban, ott nem látták szívesen, ebből számtalan konfliktus alakult ki. A sértett egyébként italozó életmódot folytatott és agresszíven is viselkedett és többször kellett őt onnan elzavarni. A sértett 2018. november 21-én este 9 óra körül ismételten megjelent a vádlott és édesanyja által lakott ingatlannál, majd a redőnyön bekopogtatva hívogatta a vádlottat, hogy jöjjön ki, mert vele szeretne beszélni. A vádlott felszólította a sértettet, hogy távozzon, nem kíván vele találkozni, majd mivel a kérése nem talált meghallgatást, a házból kihozott egy közel 80 centiméter hosszúságú baseball ütőt, és három alkalommal a sértettet felsőtesten ütötte, aki ezután elhagyta az ingatlant.Másnap a sértett egy bevásárlóközpontban rosszul lett, a biztonsági őrök hívtak hozzá mentőt, majd súlyos, életveszélyes állapotban kórházba szállították. A sértetten lépszakadás miatt műtétet végeztek el és a lépét eltávolították. A sértett egyébként bordatörést is elszenvedett a vádlotti bántalmazás következtében, míg sérülései összességében közvetlenül életveszélyesek voltak.A főügyészség a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja.A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni.