Becsületsértésért ítélték el Márki-Zay Pétert

Személyiségi jogi pert indított Márki-Zay Péter ellen Végh Ibolya, Hódmezővásárhely korábbi aljegyzője, és Paragi István, az Építészmester Zrt. vezérigazgatója. Mindketten azt állították, hogy a polgármester nagy nyilvánosság előtt megsértette a jó hírnevüket, és nem mondott igazat róluk, illetve a vállalkozásról. A felperesek zárt tárgyalást kértek, így a sajtó csak a pénteki ítélethirdetésen lehetett ott.



Paragi István, az Építészmester Zrt. vezetője azért fordult bírósághoz, mert az a polgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzat több lakást megvett a cégtől, és azok egy részét adta el áron alul 2017-ben. Az árbecslést pedig Márki-Zay szerint az építőcég tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó Kupola 2000 Kft. végezte el.



Végh Ibolya volt aljegyző szintén ingatlanokkal kapcsolatos kijelentései miatt perelte be a polgármestert, aki azt állította, hogy az aljegyző önkormányzatilakás-vásárlása felveti a hűtlen kezelés gyanúját, hiszen a települést emiatt számszerűsíthető veszteség érte. Márki-Zay Péter szerint a volt hivatalvezető-helyettes túl olcsón jutott az ingatlanhoz. A polgármester hűtlen kezelésről beszélt.



A Szegedi Törvényszék mindkét ügyben elmarasztalta Márki-Zay Pétert, kimondva, hogy a polgármester valótlan állításokat fogalmazott meg a felperesekről. Paragi István jó hírnevét sértette meg, a volt aljegyzőnek pedig a becsületét is.



A vásárhelyi polgármesternek Parai Istvánnak 500 ezer, Végh Ibolyának pedig egymillió forint sérelempénzt kell fizetnie, valamint több százezer forint perköltséget is, és a további jogsértéstől is eltiltották.



A perben álló feleknek 15 napjuk van rá, hogy eldöntsék, fellebbeznek-e az ítélet ellen.