Bedugult a Csap utca, mert lezárták a tápéi lehajtót - A gyógyszertárig ért a Csillag térre igyekvők sora

Amerre jártunk, azt láttuk, a terelések jól ki vannak táblázva. Kedd délután a Felső Tisza-part és az Etelka sor sarkán ott volt már a nyíl, hogy balra kell menni Tápé felé. Ezt ugyan a szél feldöntötte, de visszaállítottuk, és szöveges információ is olvasható a lezárás okáról. A buszmegállókban is kitették az érintett járatok módosított menetrendjét.

Araszoló autósok a Csap utcában. Nem volt más választás. Fotó: Török János

Most nem arra van a centrum, mint amerre megszokhatták a tápéi autósok. Fotó: Török János

Több mint egy hónapon át, április 23. és május 29. között csatornázási munkákat végez a HÉB Kft. az Irinyi János utcában. Ezért a Tápé felől Szeged központjába tartók a Budai Nagy Antal utcáról már nem hajthatnak a Felső Tisza-part felé, hanem balra kell fordulniuk, a Csap utcára.A tápéi lehajtót már kedden lezárták, a Csap utca azonban igazából szerda reggel, az ünnep utáni első tanítási napon „esett el". Negyed 8 és háromnegyed 8 között a Csillag téri körforgalom vége nem a töltés tetején vagy az alján, az óvodánál volt, mint egy szokásos reggelen, hanem egészen a Csap és a Pápai utca sarkáig ért. A sarki kisbolt eladóhölgye össze is csapta a kezét, hogy ennyi autót még nem látott itt sorakozni.A csuklós buszoknak amúgy is szűk Gábor Áron utcai kereszteződésben nagyon lelassult a forgalom, hiszen erre terelték a 73-as, a 73Y-os, a 90F-es járatokat is.Ezek nélkül is gyakori az együttállás, amikor az egyik busz engedi tovább a másikat, mert az igyekvő autós annyira bemegy a kereszteződésbe, hogy a busznak – hiába mehetne – esélye sincs elférni, elfordulni. Ez szerdán reggel még inkább kijött: ez a Csap utcai kereszteződés volt a terelés legneuralgikusabb pontja.A helyismerettel rendelkezők ezt kikerülték, és a Göndör soron keresztül közelítették meg a Gábor Áron utcát, a Csillag tért, és jól tették. Legalábbis szerda reggel valamivel fél 8 után csak egy-két autó „kéredzkedett" be a sorba. Meglepő volt, hogy ilyen kevesen használták ezt az egérutat, és az is, hogy milyen könnyen beengedték azokat a türelmes autós sorstársak. Máshol sem láttunk szitkozódó sofőrt, ami talán annak is köszönhető, hogy bár lassú, de mindenütt folyamatos volt az araszolás.Meglepően kevesen érkeztek a Gábor Áron és a Csap utca kereszteződésébe a másik irányból, a Lidicei tér felől. A petőfitelepiek jó része valószínűleg nem erre indult, hanem az Algyői úton ment át a körtöltésen. Ez normál napon sem egyszerű, mert az erős, Hódmezővásárhely felől érkező reggeli forgalomba nehéz besorolni, de 8 óra körül ez már könnyedén ment. Itt is előzékenyek voltak a főútvonalon érkező autósok.Információk szerint a lezárás idejére a Mol Nyrt. engedélyezte a Tápét a 47-es számú főúttal összekötő Déli út használatát, amely menekülőútnak praktikus, de azért óriási kerülő. Ugyancsak jobb híján a tápéiak a Sárgánál átmehetnek a töltésen, majd az üdülőteleppel párhuzamosan, a nagyon rossz minőségű és komoly sebességkorlátozással védett úton eldöcöghetnek – porolhatnak – a halászcsárdáig, és így kijutnak a Felső Tisza-partra. A szerkesztőségünkbe kismotorral érkező kollégánk szerda reggel látott is néhány ilyen autóst.