Beépülhet végre a szegedi Centrum-gödör

Gödörtörténet

A Centrum-gödör első tulajdonosa a Palánk Lakásszövetkezet volt: 1985-ben mélygarázst, a földszinten a Centrumhoz kapcsolódó áruházat, az emeleten lakásokat épített volna. Csak az alapozásig jutottak el. Az 1991-ben felszámolás alá került cégtől a Coop Szeged Zrt., majd egy magánszemély vette meg a telket.



Utóbbi 1999-ben adta tovább a Belváros 2001 Kft.-nek. Hosszú évekig nem történt semmi, 2010-ben járt le az önkormányzat által adott kötelező beépítési határidő. A város kisajátíthatta volna a területet, de nem élt a lehetőséggel. Az Igényes Otthon Kft. tulajdonjogát 2014 elején jegyezték be az akkorra már megosztott telek Püspök utcai felére, itt azóta a végéhez közeledik egy társasház építése.

Eltűnhet Szeged legrégebbi szégyenfoltja, a Centrum-gödör, amelynek áruház felőli részén, a Püspök utcában már a befejezéséhez közeledik egy hétszintes társasház építése. Csaknem háromszor ekkora házat terveztek a gödör helyére, amely a Tábor és a Mikszáth Kálmán utcára néz majd.A világhálón olvasható információk szerint az épületben 6 szinten 136 lakás és iroda kap helyet, a parkolásról 153 férőhelyes mélygarázs és a 23 földszinti parkoló gondoskodik – a lakók kényelmét több lift is szolgálja majd.Egy kétszobás 63 négyzetméteres hatodik emeleti lakást kulcsrakészen 27,2 millió forintért hirdet a Home & People ingatlaniroda, igaz, ehhez erkély, illetve parkoló vagy autóbeállási lehetőség sem tartozik. Az amerikai konyhás, nappali plusz hálószobás, panorámás kilátást biztosító új otthon átadásának várható időpontja 2021. szeptember.Egy másik, ugyancsak hatodik emeleti kulcsrakész lakás 17,4 millió forint, ez egyszobás és 36 négyzetméteres. A kilátás természetesen itt is panorámás, ráadásul jár hozzá egy 7,4 négyzetméteres erkély is.A várhatóan tavasszal induló építkezés neve Centrum Palace projekt – 35–80 négyzetméter közötti tetőtéri lakásokat kínálnak itt kulcsrakész kivitelezéssel. Az elmúlt év végéig futott egy akció is, miszerint 620 helyett 480 ezer forintos kulcsrakész áron voltak leköthetők a lakások.Négy különböző méretű lakás hirdetését is megtaláltuk, ezekhez alaprajzokat is mellékeltek, ám egyiken keresztül sem tudtunk eljutni a ház egészéhez, hogy szintenként nézzük meg a lakásokat, és úgy válasszunk. Csak sokára szúrtuk ki, hogy a kínált lakások mind tetőtériek, és erről egy ingatlanszakértőt is megkérdeztünk.Ő egyáltalán nem csodálkozott ezen, és név nélkül elmondta, teljesen normális felállás minden belvárosban, hogy az alsóbb szinteken irodák, a felsőkön pedig lakások épülnek, valószínűleg itt sincs még végleges terv. Elértük a Home & People vezető referensét, akihez a Centrum Palace lakásai tartoznak, de nem volt felhatalmazva arra, hogy a ház, pontosabban a nem tetőtéri szintek ügyében nyilatkozzon. Kérésünkre érdeklődött az építtetőnél, de ő sem kívánt megszólalni.Megkerestük az ügyben Nagy Sándor alpolgármestert, hiszen az önkormányzatnak is érdeke, hogy beépüljön végre Szeged legbelvárosibb és legrégibb szégyenfoltja. Arra voltunk kíváncsiak, mit tud a város a befektetőről, társas- vagy irodaház épül a Centrum-gödör helyén. Megkérdeztük azt is, milyen tervet nyújtottak be engedélyezésre az építési hatósághoz. Ekkora (iroda)háznál komoly tétel a parkolóhely-megváltás, erről is érdeklődtünk.– Az önkormányzat örömmel támogatja a Centrum-gödörrel kapcsolatos terveket, akár lakás, akár iroda céljára hasznosítják az épületet – mondta Nagy Sándor. Megtudtuk, mivel tömegközlekedéssel jól ellátott városrészről van szó, lehetőség van az irodaterülethez előírt parkolók számának csökkentésére is, és ezt engedi is helyi rendelet.– Iroda típusú hasznosítás esetén további támogatás, hogy az önkormányzat kiajánlja a lehetséges betelepülőknek a fejlesztés alatt álló ingatlanokat – fűzte hozzá. A városfejlesztési alpolgármester hozzátette, a befektető többször egyeztetett az önkormányzattal a terveiről, ám további információk megosztására nincs felhatalmazva.