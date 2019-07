Bekapcsolná Szegedet a gyógyszeriparba a szegedi kutatóorvos

Tápén készülnek a gyógynövényalapú gyógyszerek. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

A Pharmacoidea Kft. nevű biotechnológiai céget Letoha Tamás kutatóorvos azzal a céllal hozta létre, hogy olyan vállalkozás mű­­­­ködjön a régióban, amelynek kézzelfogható kutatásfejlesztési eredménye van. 2012 óta Európa legnagyobb gyógyszerfejlesztési programjába is bekapcsolódtak, a szakember azt mondja, ennek köszönhetően a világ 10 legnagyobb gyógyszergyártó cégével ápolnak partnerséget.– Ezek 5 évre kiterjedő projektek, mindig egy kritikusabb területen kutatunk saját tőkéből és az Európai Bizottság tá­­mogatásával. Azt szeretném, ha ezekbe a programokba Sze­gedről minél többen csatlakoznának be, hiszen a helyben képzett tudás adott. A partner­ség kialakításához viszont kap­­csolatokra is szükség van, ezért is keresett meg a napokban Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, hogy Szegedet is bekapcsoljuk a gyógyszerfejlesztés nemzetközi vérkeringésébe – avatott be a részletekbe a kutatóorvos.Letoha Tamás azt mondta, a helyben kiképzett munkaerőnek nincs olyan lehetősége, ahol ki­­aknázhatná a gyógyszerfejlesztés területén megszerzett tudást. – Mindenképp tudásalapú ipart kell kialakítani, Nemesi Pál pe­­dig arra kért, hogy ehhez teremtsük meg a feltételeket, minél több külföldi partnert hívjunk ide Szegedre. Így a régió több nemzetközi gyógyszerfejlesztési projekt részese lehet. Én ebben mindenképpen támogatom Nemesi Pált – hangsúlyozta. Hozzátette, egyébként az iparkamara jól működő innovációs kapcsolathálózatának eredményeként lépett partnerségbe egy németországi biotechnológiai cég menedzserével, akiről kiderült, hogy magyar. Azóta is kiváló szakmai és baráti kapcsolatot ápolnak, kedden például Tamásék gyárában és laborjában tett látogatását.Mint megtudtuk, a cég neves európai kutatócsoportokkal együtt a Jövőbeni és feltörekvő tech­nológiák című felhívásra is pályázott a közelmúltban, és a bírálóbizottság több száz konzorciális pályázat közül támogatásra érdemesnek találta. Így új út nyílt meg a szegedi vállalat idegrendszeri betegségek diagnosztikájában és terápiájában végzett kutatásai előtt. A cégvezető szerint a sikerben nagy szerepe volt az iparkamarának, amely az Enterprise Europe Net­­work korábbi nagykövetévé je­lölte a céget.