Békát és babát is formáztak a fogyatékkal élő fiatalok - Fotók

– Húsz évvel ezelőtt kezdődött, én keramikusként dolgoztam a műhelyemben, ahol ott volt velem a középsúlyos fogyatékos gyermekem, aki elkezdett magától alkotni. Akkor jöttem rá, ez remek elfoglaltság lehet a hozzá hasonló gyerekeknek, fiataloknak is – magyarázta Bata Györgyné.Ezt követően figyelte a fiát, hogyan boldogul, majd később több hasonló gyermeket is bevont. Amelyik munkafolyamattal nem boldogulnak, azt ő végzi el, mindenkinek más-más megy egy-egy feladatból. Vannak, akik önállóan tudnak dolgozni, míg mások egyszerűbb dolgokkal próbálkoznak. A Színesen Élni Alapítvány fogyatékkal élő fiatalok kézművesműhelyében az iskolakötelezettségből kiesett fiatal felnőttek kapnak lehetőséget arra, hogy hasznosan töltsék el szabadidejüket.Kedden délután mutatták be munkáikat a Szent-Györgyi Albert Agórában, ahol kiállítást rendeztek kerámiamunkáikból. A kiállított darabokból kiderült, a fiatalok nagyon szeretik a figurális tárgyakat, több tálat, vázát és sok perselyt készítettek: békakirály, bagoly is sorakozott az asztalon. A Halmozottan Sérültek Csongrád Megyei Szülőszövetsége először rendezett kiállítást ezekből az alkotásokból. A szövetség több mint harminc megyei családot fog össze, olyanokat, amelyek súlyosan, halmozottan sérült gyermeket nevelnek otthon. – Az a célunk, hogy az érdekvédelem mellett az életminőségüket is javítsuk, ennek egyik programja a kerámiafoglalkozás. Ebbe szülőket is bevonunk,általában kéthetente jövünk össze – részletezte Tatárné Zajzon Zsuzsanna, a szülőszövetség elnöke.A kiállítás június 5-ig tekinthető meg az Agórában.