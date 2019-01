Békebeli legyen, vagy a jövőbe mutató? Vihart kavartak a Széchenyi téri tervek

Fűre lépni kötelező!



– Természetes, hogy a Széchenyi tér felújítása, korszerűsítése minden szegedit érdekel, és az is, hogy vegyes érzelmeket vált ki – mondja Fontos Rómeó, a győztes Fontos Mérnök Stúdió vezetője. Hangsúlyozza, tervük a 21. századi városi életforma igényeit igyekszik megteremteni a történeti értékek tiszteletben tartásával. Állítja, zöldebb lesz, mint valaha volt, tágítani kívánják a korábbi térhasználat kereteit, fűre lépni pedig egyenesen kötelező lesz. Olyan tér- és tájépítészeti eszközökkel dolgoznak, amelyeket eleink is használtak, a ma is jól látható térbeli rend megtartása mellett.



– Maradnak a kiemelt zöld „parkterek" és az értékes fák, hangsúlyt kap a platánsor, új zöld dísztere lesz a városházának, és a faltól falig aszfalt helyett folytatódik a megkezdett belvárosi korzó téglaépítészete is – mondja.

Leghamarabb, szinte rögtön a tervrajzok nyilvánosságra kerülése után Farkas Árpád, a lapunkban is gyakran idézett városvédő szólalt meg a közösségi oldalakon, és aktivitása cikkünk megjelenése után sem csökkent . Hangsúlyozza, még nem végleges a terv, valamint a reakciókat olvassák a városatyák is, és odafigyelnek a véleményekre.Az általa indított szavazásokon a modern vagy békebeli hangulatot tükröző legyen a tér felvetésből az utóbbi aratott – ahogy ő fogalmaz – elsöprő győzelmet. Amikor lakossági fórumot szorgalmaz, nyitott kapukat dönget, hiszen Szeged portálján már a döntés napján hangsúlyozták, a nyertes cég pályázata a jövőbeni terv alapját képezi, aminek minden fontos eleméről szakmai és társadalmi vitát folytatnak majd.Egy másik hozzászóló, Ottlecz Gábor szerint a békebeliség talán csupán annyiban nyilvánul majd meg, hogy nem látunk autókat a téren, ahogy azt őseink sem láthattak. Akkor viszont volt lovas kocsi és lóvasút is... „Visszamehetnénk a lámpagyújtogatók idejébe is, de szerintem közmunkaprogramban sem vállalná senki. Így marad a posztmodern íves LED... Mit nevezünk békebelinek? Amikor még nem volt szmog a városban, sétapálcával jártunk, vagy lovas kocsin? Aztán lehet, élőben majd azt mondjuk, szép lett."Nagy Gergely is reagált a városvédő véleményére. – Túlzásnak érzem, hogy annyira elutasított lenne a terv – jegyzi meg. „A Szegeden láttalak csoportban 50-50 százalékban osztoztak a szavazatok, ráadásul kissé a modern terv mellé billentve a mérleget. Ha jól emlékszem, hasonló eredmény született a Szegeden hallottam felületén is... Valóban, a terv megosztó, de korántsem egyértelműen elutasított."Kovács Zsanett szerint a modern építészeti megoldások ridegek. Úgy véli, Szegedet pont az teszi szerethetővé, hogy még őrzi a békebeli hangulatot, így ő nem kér a modernizációból. Ezt kontrázza másik olvasónk, Barna Zsolt. „A mostani tér nem békebeli, hanem haldokló, tessék megnézni a korabeli fotókon, annál szebb lesz. És ha megtelik sétálókkal, játszó gyerekekkel, egyáltalán nem lesz rideg."Többen írták, hogy a Széchenyi tér úgy tökéletes, ahogy van. Sőt, így kellene védetté nyilvánítani. Ződi Attila szerint viszont teljesen rendben van ez a „Sétáló Szeged" elképzelés, amely alapján a belváros egybefüggő, modern lesz.Egy hölgy azon aggódik, a tulipánfát nehogy kivágják, a szegediek szeretik, és a turisták is csodálják. Gyorsan érkezik a segítség, miszerint a tulipánfa megmarad. Más azt kéri, hogy a fadisznóra vigyázzanak a felújítás során. Van, aki megjegyzi, hogy a nagy múltú szobrokról nagy a hallgatás, de itt is jön a válasz: minden szobor a helyén marad! Több olvasónk is úgy látja, ha már hozzányúlnak a térhez, jó alkalom lenne, hogy európai színvonalú nyilvános vécét építsenek.Révész Zsolt Klagenfurt, Salzburg, Kőszeg, Sopron nevét sorolja, ahol mintaszerűek a történelmi belvárosok. Barna Zsolt szerint ezek régi, többnyire barokk műemlék belvárosok. „Szeged más, nagyon más, eklektikus. A tervezett tér illik Szegedhez, Salzburghoz nem illene. Ha mindent egy kaptafára húznánk, az bizony hiba volna."Bocsik Sándor szerint szép elképzelés ez a zöldítsünk be mindent projekt. „Oké, tereljük ki a bíróság elől az autósokat. Az a baj, hogy a kiskörút és a Stefánia is elég telített, sokszor bedugul mind a kettő."