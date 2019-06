Belátta a társadalom az egyházak közfeladat-ellátását, ezért tanul újra több ezer gyerek egyházi iskolában

Fedor Tibor teremtette meg a az egyházak közfeladatot ellátó tevékenységének alapjait. Fotó: Török János

Május végén ötödször adták át a Báró Gelsey Vilmos-díjakat, az elismeréseket a szegedi Dóm Látogatóközpontban osztották ki. Ahogy lapunkban is beszámoltunk róla, a díjat Gelsey Vilmos és Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök alapította, azzal a céllal, hogy elismerjék a köznevelésért, nevelésügyét elkötelezett szakembereket. A nagydíjas Balog Zoltánt már bemutattuk, a Gelsey-dijas Fedor Tiborral, a Miniszterelnökség Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztálya vezetőjével is beszélgettünk a díjátadón.Megtudtuk: jogászként végzett, majd történész diplomát is szerzett, előszeretettel hallgatott egyháztörténeti tárgyakat, érdekelte a terület. 1992-ben kezdett dolgozni az akkori kultuszminisztérium egyházi főosztályán, egy év múlva megkapta az egyházi ingatlanrendezés koordinációs feladatainak az irányítását.– Ezzel a feladattal 2011-ig, az ingatlanok visszaszerzéséig, azok rendezéséig foglalkoztam, én voltam a terület alapvető szakmai vezetője. Nem volt könnyű feladat sem társadalmi, sem politikai, sem költségvetési szempontból. A rendszerváltás után komoly politikai és társadalmi viták voltak arról, hogy a kommunizmus alatt elkobzott vagyonokat visszaadják-e, legyen e valamiféle kárpótlás. Sokan várták, hogy a földjeiket visszakapják, ennek kapcsán merült fel az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása is – magyarázta a szakember. Végül az a megoldás született, hogy az egyházak hitéleti és közfeladataik ellátása érdekében visszaigényelhették a korábbi ingatlanjaikat. Fedor Tibor munkatársaival közösen az egyházak hitéleti tevékenységének megújulását segítette elő és részt vett az egyházak közfeladat-ellátó tevékenysége, köztük az egyházi iskolák beindulása jogi feltételeinek megteremtésében.– Az államosítás előtt az iskolák 50-60 százaléka volt egyházi kézben, a kommunizmus idején 10 maradhatott meg. Ma 14 százalékra tehető ezek száma és több, mint 200 ezer gyermek tanul ilyen intézményben – mondta. Hozzáfűzte, ma már a társadalom széles rétege is egyetért az egyházak közfeladat-ellátásával, komoly igény is van rá. Sokszor a szülők kezdeményezik, hogy egy-egy intézmény kerüljön egyházi kézbe. A díjjal kapcsolatban elmondta: ismerte Gelsey bárót, aki az egyházi ingatlanrendezés folyamatában aktívan közreműködött. Fedor ekkor még fiatalként dolgozott az akkori kultusztárcánál, így jutott el hozzá Gelsey Vilmos. Kellemes meglepetés volt számára, hogy 20 év elteltével megkapta a díjat.