Bepalizhatták a gyilkos drogcsempészt

Gyorsan vége lett egy kábítószer-birtoklással vádolt macedón férfi tárgyalásának a Szegedi Törvényszéken kedden, a Fővárosi Törvényszék késlekedése miatt. Nekik kellene ugyanis honosítaniuk a férfi korábbi büntetését. A vádlottat Macedóniában unokatestvére meggyilkolásáért ítélték nyolc év börtönre, amit le is ült. A magyar ügyészség azért akarja honosíttatni a korábbi ítéletet, mert így a férfi Magyarországon is büntetett előéletűnek számítana, és így súlyosabb büntetést lehetne kérni rá. Megtudtuk, hogy a macedón hatóságoktól már tavaly megérkeztek a dokumentumok, de a Fővárosi Törvényszéken valószínűleg még nem döntöttek a honosításról. Tóth Tibor, a Szegedi Törvényszék bírája a keddi tárgyaláson végül úgy döntött, hogy elhalasztja az ülést, és ha addig sem kapják meg Budapestről a papírokat, akkor azok nélkül hoz elsőfokú ítéletet.



A macedón férfi ügye egyébként valamennyire különbözik a többi kábítószerrel kapcsolatos ügytől. Itt a vádlott egyértelműen állítja, hogy fogalma sem volt arról, hogy kábítószer van a kocsijában.



Az ügyészség szerint viszont igen. A vádiratban az áll, hogy a Macedóniában gyilkosság miatt elítélt férfi 2017 januárjában szabadult a börtönből. Ezután ismeretlenekkel megállapodott, hogy Nyugat-Európába marihuánát csempész. Ezért vett egy kocsit, amit átalakított. Az ügyészség szerint a megbízói 32 csomagban körülbelül 15 kiló marihuánát rejtettek el a járműben, amivel a férfi 2017. január 26-án jelentkezett belépésre Röszkénél, ahol le is bukott.



Ezzel szemben a férfi azt állítja, hogy miután kiszabadult a börtönből, ahol nyolc évet ült, elment autót vásárolni. Kinézett magának egyet, de a kereskedésben addig győzködték, amíg rá nem beszélték egy másik, jóval olcsóbb kocsira. Később egy nyilvánosházba ment, ahol két napot töltött, az autót pedig a parkolóban hagyta. Ezután indult el Magyarország felé, de a határon már nem jutott át. Vallomásaiban folyamatosan tagadott, ítélet áprilisban várható.