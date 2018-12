Beszólt a pincér Apró Antalnak, Kádár János legközelebbi munkatársának - Hágisok nosztalgiáztak a régi-új helyen

Dicséret a maiaknak

Régi motorosok a megújult Hágiban. A legendás étterem egykori dolgozói közül Kiss Antal mesterszakács, konyhafőnök, Papós Zoltán egykori pincér, Rapcsányi Ferenc üzletvezető és Puskás László, egykor szintén a Hági pincére nosztalgiázott a több mint 20 év után újra megnyílt vendéglátóhelyen. Fotó: Karnok Csaba

Fahéjas halászlé

Helyre tette Aprót

Színházból vendéglő



A mai Hági helyén állt 1856 és 1883 között Szeged első önálló színháza. Ezt 1883-ban lebontották, majd felépült a helyén a Haggelmacher – rövidítve Hági – palota, amely 1896 és 1939 között vendéglőként üzemelt. 1948-ban államosították, a rendszerváltásig a Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalat étteremként és sörözőként üzemeltette, majd a privatizációt követően 1994-ben végleg lehúzták a rolót. Perek és árverések után a Hágit az Imosoft Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. vette meg 1999-ben 67 millió forintért. Ugyanez a cég – amelynek ügyvezetője Török Zoltán szegedi milliárdos nagyvállalkozó – vásárolta meg tavaly június végén a régi Hungáriát is.

– Húsz szakács, húsz pincér, további húszfős személyzet és több mint húsz tanuló dolgozott nálunk, a városban csak itt volt héttagú cigányzenekar, és 800 ember elfért – mutatott körbe a megújult és nemrég, több mint 20 év elteltével megnyílt Hági étteremben a megújulás előtti utolsó üzletvezető, Rapcsányi Ferenc.Rapcsányi Ferenc, aki 1977-ig a szegedi régi Hungáriában dolgozott, előbb üzletvezető-helyettesként, majd 1983-tól 1995-ig, az üzlet privatizációjáig üzletvezetőként tevékenykedett. Az egykori főnököt Kiss Antal mesterszakács, a Hági 1981 és 1993 közötti konyhafőnöke, Puskás László felszolgáló és Papós Zoltán, a Fehértói Halászcsárda értékesítési vezetője és rendezvényszervezője kísérte el, aki szintén pincérként dolgozott a patinás vendéglátóhelyen.Az egykori hágisok egyetértettek abban, hogy az új bérlők ahhoz képest, hogy kicsivel több mint 20 évig üres volt az épület, szép munkát végeztek. Míg végigjárták a helyiségeket, felidézték a Vadász, a Magyar és a Halász szobákat, a különtermet, illetve az akkoriban kis Háginak nevezett, a későbbi Brnói étteremnek helyet adó épületrészt, amely szintén a Hági része volt. – Szép volt, jó volt, de kegyetlenül sokat kellett dolgozni – foglalta össze hágis tapasztalatait Puskás László.A találkozó és múltidézés során nem maradhattak el a régi sztorik. Kiss Antal elmesélte, hogy Liebmann Bélának, Szeged legendás fotóriporterének soha nem volt elég forró a túrós csusza. – Megelégeltem, ezért felmelegítettük a tányért és a villát is, amikor beleszúrta, sistergett a tészta. Na, akkor elégedett volt – mondta. A mesterszakács másik emlékezetes története a halászléhez kapcsolódik, amelyet egy rádióműsorban még Pitti Katalin operaénekes is dicsért. – 1958-ban szabadultam, ezért a következő szabadtérin az a kitüntetés ért, hogy hajnali négyig én dolgozhattam. A szabadtéri idején Házy Erzsébet Kossuth-díjas magyar opera-énekesnő mindennap hajnal négykor megjelent, és frissen kellett neki készíteni a sárgarépa-főzeléket tükörtojással. „Megvárom, öcsi, ráérek" – mondta a felszolgálónak. Az egyik szabadtéri után szól a pincér, hogy egy méregerős halászlevet, Toncsikám. Már viszi ki a pincér, amikor észrevettem, hogy a korianderrel kevert bors helyett fahéjat szórtam a levesbe. Szaladok utána, de a vendég már kavargatta az ételt. Jó félóra múlva benéz a kiadóablakon és azt mondja, hogy ilyen jó halászlevet még soha nem evett.Papós Zoltánt egy Jegesben átmulatott éjszaka után társával, Kátai Pállal Apró Antal kommunista politikus, Kádár János legközelebbi munkatársának és társaságának VIP-fogadására osztották be. A kormányőrök előtte mindenből mintát vettek, még a pálmák cserepébe is kötőtűt szúrtak. – Kicsit nyomottak voltunk, és az lett a vége, hogy Pali beszólt Aprónak. A húszfős csapat késett, mire Apró megkérdezte a Palit, hogy nem lehetne-e gyorsabban felszolgálni az ételt, mire ő azt válaszolta, hogy a protokoll szabályai szerint nem, és amúgy is ők késtek. Ebéd után behívatott a főnök, gondoltuk, már pakolhatunk is, de ott várt Apró Antal, és ő kért elnézést, amiért sürgetett minket – idézte fel a számtalan sztori egyikét Papós.Szóba került az épület jelenlegi tulajdonosa, Török Zoltán is, akinek édesapja, Török József a Hágiban volt pincértanuló, majd maszekként 1983-ban megnyitotta a Fa-Villa vendéglőt, amely 35 év után idén májusban húzta le a rolót a vendéglátásban tapasztalható munkaerőhiány miatt.