Betegségek okait kutatják Szegeden - 5 év alatt 15 milliárdot költenek a programra

Szegedi központtal jön létre a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, amelynek fő tevékenysége betegségek okainak, gyógyításának, diagnosztikájának és prevenciójának kutatása. A kiválósági központ 15 milliárd forintból működik majd a következő öt évben, melyet kormányzati és pályázati támogatásból, illetve a partnerintézmények költségvetéséből finanszíroznak.



Bíró Tamás főigazgató elmondta, a tervek szerint 2024-ig 30 kutatócsoportot fogadnak be. Ők az European Molecular Biology Laboratory partnerségi programjában is részt vesznek, amely az élettudománnyal foglalkozó legjobb 5 kutatóintézet egyike a világon. A nyertes munkacsoportok kiválasztása során a legfontosabb szempont a nemzetközi szintű tudományos kiválóság. Az első kutatócsoportok már májusban megkezdték a munkát, ők be is mutatták tevékenységüket a tegnapi sajtótájékoztatón.



Szegedről Papp Balázs kutatócsoportja az SZBK-n anyagcsere-betegségeket, Kemény Lajos csoportja az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán a pikkelysömör kiújulását, Haracska Lajos kutatócsoportja pedig szintén az SZBK-n DNS-károsodással kapcsolatos kutatásokat végez. Mellettük a Semmelweis Egyetem három kutatócsoportja kezdte még meg a munkát.



Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora úgy fogalmazott, mivel átalakul a magyar tudomány finanszírozása, keresik a modelleket, amelyekkel a jelenlegi színvonal a későbbiekben is tartható marad. Hozzátette: a központtal nemzetközi verseny elé állítják kutatóikat.