Betett a tiszai áradás: még nem nyit a szabadstrand Algyőn

– A száraz idő eredményeként sokat javult a helyzet, így a hét során megindulhat a munka a parton. Folytatjuk a sokak tetszését elnyert, fából készült járda meghosszabbítását, valamint a büfé kínálatát is bővítjük, mert eddig csak előrecsomagolt ételeket árusíthattunk, viszont most már helyben készült is lesz – nyilatkozta Katona Antal. Megtudtuk, a gyerekek számára csúszdát is telepítettek, a fejlesztéseket az önkormányzati költségvetésből elkülönített 10 millió forintból valósítják meg. Minden adott a fürdőzéshez, azonban a nyitáshoz az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) engedélye szükséges, erre vár az üzemeltető.



A strand reggel 8-tól 20 óráig lesz látogatható a nyitást követően. Algyőn tavaly júniusban nyitotta meg kapuit a helyiek és a településre látogatók számára a szabadstrand.