Bezár a szegedi Pick-múzeum - Évekig nem láthatók kiállításon a legnevesebb "szegedikumok"

A szegedi különlegességnek évente 7-8 ezer látogatója volt. Fotó: Török János

Végleg bezár az 1999-ben, a Pick-gyár alapításának 130. évfordulóján megnyílt Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum a Felső Tisza-parton. Bár az intézmény honlapján az olvasható, hogy felújítás miatt zárnak be tartósan, de mint a Pick Szeged Zrt.-től megtudtuk, a múzeum nem is költözik oda vissza – ugyanis bizonytalan időre megszűnik. Utoljára december 22-én látogatható.– A kiállításnak helyet adó épület állaga már nem felel meg annak, hogy méltó helyszíne legyen a nemzetközileg is ismert cég történetének, legfontosabb termékeinek, illetve az alkalmazott termelési eszközöknek a bemutatására.A tárlat sem üti meg azt a színvonalat, amit a XXI. században egy múzeumlátogató elvár egy ilyen jellegű gyűjteménytől. Ezért a zrt. vezetése úgy döntött, hogy a múzeumot bezárja, és megkezdi egy modern „virtuális kiállítás" anyagának a létrehozását, amihez a legkorszerűbb számítástechnikai eszközöket kívánjuk felhasználni – indokolta döntését megkeresésünkre a húsipari cég. „A tárlat anyagait a jövőben megépülő, új készítményüzemben helyezzük majd el, méltó körülmények közé" – tették hozzá közleményükben.Mivel az új üzem lapunk korábbi információi szerint valószínűleg 2020-ban kezd el épülni az 5-ös főút mellett, paprika- és szalámitörténeti kiállítást évekig biztosan nem láthatnak az érdeklődők Szegeden.Megkérdeztük a Pick Szeged Zrt.-t, hogy mi lesz a Felső Tisza-parti épület sorsa, amely annak idején a jó hírű, de már évek óta bezárt Pick Klubról volt ismert, és ahol a legfölső szinten még mindig működik a tekepálya. – A múzeumnak helyet adó épület jövőjére vonatkozóan később születik döntés. A tekepályát továbbra is működteti a Pick Szeged Zrt.-től független sportegyesület – válaszolta a cég.A legismertebb „szegedikumokat" bemutató múzeumot egyébként 2009-ben a National Geographic kiadványa a világ hatodik legjobb élelmiszermúzeumának választotta. A világ legnagyobb útikönyvkiadója, a Lonely Planet a világ 3. legkülönlegesebb ételmúzeumaként emeli ki – írtuk róla 4 éve. A szegedi különlegességnek évente 7–8 ezer látogatója volt, 2014 augusztusában fogadta a 125 ezredik érdeklődőt.