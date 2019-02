Biztosan lesz bankautomata Bordányban

Megoldódik a bordányiak gondja, amelyet az egyik pénzintézet kivonulása okozott a település lakóinak. Tanács Gábor polgármester a múlt heti testületi ülésen jelentette be, hogy komolyan tárgyalnak az egyik nagy kereskedelmi bankkal, és már szinte biztos, hogy lesz pénzkiadó automata a településen. Ezen túl arról is egyeztetnek, hogy milyen feltételekkel lehet időszakosan kihelyezett ügyfélnapokat tartani, hogy az idősebbek, és azok, akik nem elektronikusan bankolnak, se maradjanak pénzügyi szolgáltatás nélkül.



Döntöttek a talajterhelési díj módosításáról, valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletet is felülvizsgálták. Utóbbit 25 százalékkal csökkentik azoknak, akik vállalják, hogy a továbbiakban nem készpénzben, hanem átutalással, bankkártyával, vagy ATM-en keresztül fizetik. Tanács Gábor a Délmagyarországnak elmondta, hogy az elektronikus ügyintézésre ösztönzik a helyieket, mert az idő- és költségtakarékos is, hiszen például kevesebb csekket kell legyártatnia az önkormányzatnak.



Jóváhagyták az idei közfoglalkoztatási tervet, megtárgyalták és elfogadták a település 2019. évi költségvetését. Ennek főösszege 702 millió forint, és továbbra sincs hiánya, illetve adóssága Bordánynak. A testületi tagok arról is döntöttek, hogy új közbeszerzési eljárást indítanak az Ős-Bordány régészeti park és szarmata falurekonstrukció kapcsán. A polgármester szerint ez a fejlesztés tavasszal el is kezdődhet, amennyiben kedvező ajánlatok érkeznek be a csökkentett műszaki tartalomra.