Bölcsődével gazdagodott Tiszasziget, aszfaltot kapott a Térvári út is

Az egykori laktanyát is sikerült felújítanunk, ahová nyáron gyermektáborokat szervezünk - mondta el Ferenczi Ferenc. Fotó: Frank Yvette

Az utóbbi pár évben jelentősen nőtt a Tiszaszigetre beköltöző kisgyermekes családok száma, sok család telepedett le a határ menti faluban.– Régi vágya volt az itt élőknek, hogy legyen bölcsődénk. Ez tavaly teljesült is, szeptemberben átadtuk a Babasziget Minibölcsődét, ahol jelenleg hét apróságot lát el három kisgyermekgondozó – mondta Ferenczi Ferenc, Tiszasziget polgármestere.A bölcsőde épülete korábban a művelődési ház részeként funkcionált, ezt újíttatta fel 30 millió forintos pályázati forrásból az önkormányzat, valamint 4 és fél millió forintból berendezték, és játékokat is vásároltak a gyerekeknek.A bölcsődével egy időben uniós forrásból az óvoda is megújult. Bár az intézmény egyházi fenntartású, a tulajdonosa az önkormányzat. 20 millió forintból kicserélték az elavult tetőszerkezetet, minden helyiségben burkolatot cseréltek, és kifestették a csoportszobákat. Sőt, a harmadik csoportszobát is újra birtokba vették, hiszen a két évvel ezelőtti, 35 fős létszámhoz képest idén már több mint ötven gyermek jár az intézménybe.Lapunkban is beszámoltunk arról, hogy teljes hosszában felújították a Tiszasziget–Térvár közötti útszakaszt. A két településrészt összekötő út évek óta rendkívül rossz állapotban volt, a sok kátyú pedig balesetveszélyessé is tette a közlekedést. A falu piaca is megújult, TOP-os pályázati forrásból fedett elárusítóhelyet kaptak a piaci árusok.– Büszke vagyok még arra is, hogy korszerűsítettük az egykori laktanyát, ahol 48 közösségi szálláshelyet alakítottak ki. Itt terveink szerint nyáron gyermektáborokat szervezünk majd, de családi összejöveteleknek és munkahelyi találkozóknak is helyet adhat – magyarázta a már jövőbe mutató terveket a polgármester.