Bordánynak jó éve volt, és az idei is hasonló lehet

Kis-Patik Péter alpolgármester szerint fontos a közösségépítés is, fokozottan figyelnek a nyugdíjasokra és a fiatalokra. Fotó: Török János

– Az a legfontosabb, hogy továbbra sincs adóssága a településnek, és egyre többen választják lakóhelyül Bordányt – mondta lapunknak Kis-Patik Péter. Bordány alpolgármestere azt is elmondta, hogy alapvetően pályázati pénzekből fejlesztették a települést 2018-ban. Így sikerült felújítaniuk az iskolát, az óvodát és a bölcsődét is. Mindkét épületben elvégezték az energetikai korszerűsítést, ami azt jelenti, hogy lecserélték a fűtésrendszert, a nyílászárókat, új külső szigetelést és napelemrendszert is kaptak az épületek. Az óvodában kialakítottak két új csoportszobát, és egy sportpályát is építettek, a bölcsőde konyháját is teljesen felújították és átalakították. Hasonló fejlesztések történtek az iskola tornatermében és a szociális központban is. A tornatermet most már például úgy használhatja egyszerre két osztály, hogy nem zavarják egymást, mert egy mozgatható függönnyel ketté tudják választani a teret. A tornaterem és a szociális központ felújítása egyébként csaknem 130 millió forintba került.Felújították a polgármesteri hivatalt is, amely így komfortosabb és ügyfélbarátabb lett. Folytatódott a közutak renoválása is. Tavaly több mint egy kilométernyi földút kapott szilárd, illetve murvás burkolatot, ami nagyjából hetven család mindennapjait könnyíti meg. Jelenleg így már csak ugyanennyi földes út van, de ezt is leburkolják még ebben az évben. Ahogy a közutakat, úgy a járdákat is bővítették, és két új önkormányzati bérlakást is kialakítottak, amelyeket fiatal családok kaptak meg.Fontos a bordányi vezetésnek a közösségépítés is, és költenek is rá. Fokozottan figyelnek a nyugdíjasokra és a fiatalokra, akiknek rendszeresen terveznek különféle programokat. A tervek szerint 2019-ben kialakítanának egy Ős-Bordány nevű régészeti parkot, és tovább folytatják a közösségszervezést. Szintén fontosnak tartják az elektronikus ügyintézést, ennek érdekében képzéseket is indítanak, ráadásul aki elektronikusan intézi az ügyeit, az különféle kedvezményeket is kaphat az önkormányzattól. Ezeken túl nagy reményeket fűznek a Magyar falvak programhoz és a vidéki CSOK programhoz, amelyektől azt várják, hogy még több fiatal család költözzön Bordányba.Szintén idénre tervezik a temető fejlesztését, a ravatalozó felújítását. Bordányt pedig sok máson túl a helyiek által készített minőségi termékekkel, lekvárokkal és gyümölcslevekkel is népszerűsítik, amelyeket már a saját üzemükben készítenek.