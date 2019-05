Börtönbe küldték az édesanyját ütlegelő férfit

Folytatólagosan elkövetett súlyos testi sértés miatt ítélt négy év börtönbüntetésre egy szentesi férfit a Szegedi Törvényszék kedden. Azzal vádolták, hogy az édesanyját verte meg többször is.



Az ítélethirdetéskor elhangzott, hogy a férfi még 2017 júliusában költözött oda beteg anyjához a szentesi házba. Az akkor 88 éves asszonyt akkor vitték haza a kórházból, azonban olyan rossz állapotban volt, hogy folyamatosan figyelni kellett rá. Az ágyból nem bírt felkelni, és pelenkázni is kellett. A férfi, akiről kiderült, hogy rengeteget ivott és részegen agresszív volt, ezt nehezen viselte. A bíróság szerint fizikailag és mentálisan sem tudta megoldani a feladatot, ezért segítséget kért egy beteggondozótól, és a volt feleségétől is. Ők azonban nem tudtak mindig ott lenni és segíteni neki. Végül – a vád szerint – 2017 szeptemberében fajultak el a dolgok.

Akkortól egészen október 20-ig többször is megverte az asszonyt, akivel közben trágárul üvöltözött is.

A szociális gondozó október 20-án vette észre a nő sérüléseit, és azonnal szólt a háziorvosnak, aki mentőt hívott, az asszonyt pedig rögtön kórházba vitték.



Ott kiderült, hogy a többhetes bántalmazás miatt a fején, a kezein, valamint a felsőtestén és a lábain is látszanak a verések nyomai, sőt, az arca teljesen eltorzult, koponyaűri vérzései is keletkeztek, és ki is volt száradva.

A fia, aki az utolsó pillanatban, a keddi ítélethirdetéskor tett részleges beismerő vallomást, folyamatosan tagadott. Azt állította, hogy az anyja magától esett le az ágyról, úgy sérült meg.



Most azt mondta, hogy megbánta, amit tett, és ha tehetné, „visszacsinálná" a dolgokat. A bíróság ennek ellenére elítélte, és a közügyektől is eltiltotta szintén négy évre. Az ítélet azonban a fellebbezések miatt nem jogerős. Az ügyész súlyosítani, a védelem pedig enyhíteni szeretné a döntést, amelyet másodfokon a Szegedi Ítélőtábla hoz majd meg.