Botja helyett párja kísérte el bevásárolni nyertesünket - nem motorral, autóval

Lapunknak köszönhetően banán is került a nyugdíjas pár bevásárlókocsijába. Fotó: Karnok Csaba

A szegedi Mihály Sándorné Szemenyei Mária étolajat, olívaolajat, fonott kalácsot, lángolt kolbászt, cukrot, kávét, banánt, üdítőt, száraztésztát vett le a Príma Nova áruház polcairól, de mosogatószer, öblítő, tisztítószer is landolt a bevásárlókocsiban, amelyet Rácz István, Mária élettársa tolt. A nyugdíjas pár összesen 27 ezer 811 forint értékben költekezett.– Nagyjából erre is számítottunk, mindent megvettünk, amit akartunk – mondta Mária, akit párja, a 78 éves István egyszerűen családi pénzügyminiszternek titulál.Az asszony szakmája szerint szűcs, de térdproblémája miatt nem sokat dolgozott, előbb háztartásbeli, majd nyugdíjas lett. A korábban asztalosként tevékenykedő Istvánnal kertes házban élnek. Mária a háztartást vezeti, de csak hétvégén főz, hétköznap menzai kosztot esznek. Párja a kert körül tesz-vesz: a jó levegőre szükség van, no meg az idő is jobban telik az udvaron – vélekednek.Mihály Sándorné két lányt nevelt fel, öt unokája van. Családja Szegeden él, így rendszeresen tartják a kapcsolatot, leginkább hétvégén.Ha a házban vannak, keresztrejtvényt fejtenek, illetve Mária a remek kikapcsolódásnak bizonyuló, felnőtteknek szánt színezővel foglalja el magát. István a számítógépen kártyázik, internetezik, és felolvassa a Délmagyarországot a 67 éves asszonynak.Lapunkra 1982 óta fizetnek elő, a horoszkóptól kezdve az általuk nem túl kedvelt politikai híreken át mindent elolvasnak benne – ez a reggeli szertartás része.– Nagy volt a boldogság, amikor végre a 10 beküldött Telekosár-szelvény közül az egyik befutó lett – mesélte Mária. Egy ismerősömet kértem meg, hogy hozzon el bennünket, a gyerekeim dolgoznak. Egyébként a támbotommal felszerelt robogóval járok bevásárolni, és csak annyit viszek haza, ami felfér rá.