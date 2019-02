Botka László tavaly is gyarapodott - Vagyonukról nyilatkoztak a szegedi önkormányzati képviselők

A múlt hét végén leadott vagyonnyilatkozatában ismét megemlítette Szeged polgármestere az elhíresült Rolex-óráját, amit a bevallás szerint a feleségétől kapott negyvenedik születésnapjára. Az nem derült ki egyébként, hogy mennyit ér az óra, az árát nem tüntette fel Botka László Ezen túl lényegi változás csupán annyi, hogy a banki követelése három is fél millió forinttal több, mint tavaly, most 49,5 millió forintja van a bankban.Az alpolgármesterek közül még mindig csak Nagy Sándornak van saját autója, egy 2010-ben vásárolt Opel Astra. Ő egyébként 897 ezer forint tiszteletdíjat kap, de van kicsivel kevesebb, mint 2 millió forint tartozása, és kicsivel több, mint 2 millió forintja takarékbetétben.Solymos Lászlónak viszont már egy lakással több van. Az eddigi szegedi ház mellé örökölt tavaly egy 47 négyzetméteres lakást, és továbbra is fele részben tulajdonosa egy motoros kishajónak. Szentgyörgyi Pál nyilatkozatában sincs különösebb változás. Alpolgármesterként 897 ezer forintot keres, kap mellé 135 ezer forint költségtérítést, és takarékbetétben tart 6 millió forintot.A testületben öten dolgoznak nyugdíjasként, de csak ketten írták bele a vagyonnyilatkozatba, hogy mennyi öregségi ellátást kapnak. A fideszes Rózsavölgyi József 120, a szocialista Kardos Irén pedig 100 ezer forintot kap nyugdíjként. Kardos Irén egyébként vett tavaly egy Mazda személyautót is, igaz, nem újat.A Demokratikus koalíció színeiben politizáló Binszki József nemcsak a szép motorokat, hanem a jó kocsikat is szereti. A Škoda Superbje és a Harley Davidsonja mellé lízingelt tavaly egy Porschét, amit már van miből tankolnia. Ugyanis a tavalyelőtti háromszázezerhez képest annak a tízszeresét, hárommillió forintot kap havonta a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól, több mint 600 ezret pedig azért, mert ügyvédként is tevékenykedik.Találtunk némi változást Joób Márton vagyonnyilatkozatában is. Az MSZP-s politikus a Fordját egy A6-os Audira cserélte. Ráadásul sikerült neki 14 millió forintot lefaragnia a tartozásaiból. Tavalyelőtt még 35 millióval tartozott valamelyik pénzintézetnek, de a mostani nyilatkozatában már csak 21 milliót tüntetett fel.Sikerült csökkentenie a tartozását a fideszes Kothencz Jánosnak is. Neki kétmillió forinttal van kevesebb hitele, mint egy évvel korábban.Igazán érdekes, különleges tárgyai nem sok képviselőnek vannak, de a megszűnéséig az Együttben politizáló Kormos Tibor idén is beszámolt a festménygyűjteményéről. Az MSZP-s Kozma Józsefnek is megvannak még a régi bútorai és a hifije, a szocialista Lauer István pedig a könyvgyűjteményére büszke, és van neki egy házi számítógép alapú multimédiás rendszere is, amiről sajnos nem adott részletesebb leírást.