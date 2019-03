Bővítené az éjszakai közlekedést a Momentum

Mihálik Edvin elnök keddi sajtótájékoztatóján elmondta, több ezer visszajelzést kaptak, miszerint a szombat és vasárnap hajnal 2-kor a Széchenyi térről induló négy DAKK-os busznak 1-kor és 3-kor is járnia kellene. Rámutatott: Tarján, Szőreg, Dorozsma és Kecskés felé járnak az említett autóbuszok, több jelentős városrészt érintve. – A városlakók szerint a szombati és vasárnapi bővítés mellett csütörtök és péntek hajnal 2-kor is szükség lenne ezekre a buszokra, hiszen nem kötött pályán közlekednek. A módosítás összesen hat járatot érintene. Szerintünk ez része kell, hogy legyen a szegedi közlekedésnek, hiszen az itt élők hozzászoktak a fejlődő és biztonságos városhoz. Az intézkedés az élhetőbb jelleget is növeli – emelte ki, hozzátéve, párbeszédet kezdeményeznek a városvezetéssel, hogy konkrét eredményt érjenek el.