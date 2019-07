Bővülhet a szegedi vár történeti látványtára

Egyedülálló tárlatot alakítanak majd ki a szegedi várban, ahol olyan történeti anyagokat mutatnak be, amelyre eddig nem volt lehetőség. Fotó: Török János

Júniusban kezdődött meg a Móra Ferenc Múzeum és a szegedi vár felújítása. Uniós támogatással, mintegy 1,4 milliárd forintból korszerűsítik a múzeum főépületét, a szegedi várat és várkertet. A projektben megújul többek között a kultúrpalota homlokzata és tetőszerkezete, az épület tetejére kilátó épül, míg a várban láthatjuk majd annak feltárása során előkerült épületmaradványokat. Emellett egy másik pályázati forrásból, a Kubinyi Programból alakítanak ki a barokk kori vármaradványban látványtárat.Az első ütemben, még 2018-ban olyan körülményeket kezdtek el kialakítani, amelyek alkalmassá tették a vár emeleti részét történeti műtárgyak tárolására is. Ennek megfelelően megtörtént a szellőzőrendszer fejlesztése, klímatechnika beépítése. Egy modern, külső motoros árnyékolórendszert is kiépítettek, amely a nyári időszakban védi a túlzott melegtől a termet, valamint a közvetlen napsütéstől is képes megóvni a kiállított tárgyakat. Emellett hét üvegpolcos, üvegajtós vitrin is elkészült. – Most pályázunk a folytatásra a Kubinyi Programban, ha ez sikerül, akkor olyan tárgyakat mutathatunk be, amelyek eddig még soha nem voltak láthatók. Így például régi korok ötvösműveit, kelyheket, kupákat, poharakat, amelyek 1905-1908 körül még Tömörkény István igazgatósága alatt készültek a múzeum részére – magyarázta Hegedűs Anita, a múzeum sajtóreferense.Azt is megtudtuk, a látványtár legvonzóbb darabja Csúry Ferenc és Csúry László neves szegedi órások működő állapotban lévő gongrudas órajátékának etalonja lesz. Láthatjuk majd a pecsétnyomókon keresztül a régi Szeged céhes életét és közigazgatását. A militária-gyűjteményből sisakok-sapkák, szúró-vágó fegyverek, vértek, pisztolyok kerülnek a tárba, valamint Köves L. Imre gyűjteményének darabjai: Zsolnay porcelán, magyar porcelán, európai kőedény korsók, kiöntők. – A pályázat ezen szakaszában vitrinek, székek, asztalok, számítógépek beszerzését, módszertani és foglalkoztató füzetek elkészítését, digitális terminál kialakítását, világítástechnika korszerűsítését tervezzük. Az új látványtárral egy új kulturális attrakció jönne létre, a régióban egyedülálló tárlat várná az érdeklődőket – részletezte a múzeum munkatársa. 26 millió forintra pályázott a múzeum, az elbírálástól függően várhatóan 2020 végén, 2021 elején fejeződhet be a korszerűsítés.