Brüsszelben jártak a kisteleki diákok

A Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Belgiumból, Romániából és Magyarországról érkezett betlehemező tanulók és pedagógusok csapatot alkotva közös műsorral köszöntötték az Európai Parlament képviselőit. Mindenki az anyanyelvén mondta el imádságát, újévi jókívánságát, és énekelt, ezt követően Rainer Wieland, az Európai Parlament alelnöke üdvözölte a csoportot.A képviselők körbevezették a gyerekeket és kísérőiket az irodákban, mindenhol elhangzott a vendégektől az „Isten áldása legyen e házon" mondat, majd az ajtófélfákra a „2019-ben Krisztus által legyen áldott ez a Ház" kívánságot írták fel. Bejárták az üléstermet is, a magyar zászló mellett pedig a kistelekiek azt kérték, maradjon meg kereszténynek Európa – derült ki az intézmény beszámolójából. A látogatók meghívást kaptak az Európai Unió Látogatóközpontjába is, ahol megtekinthették interaktív virtuális utazás és háromdimenziós fénytérkép segítségével az Európai Unió létrejöttének és működésének történetét. Ezt követően az Európai Unió Püspöki Konferenciájának székházában is tiszteletüket tették a betlehemesek.A politikusok azt kérték az ifjúságtól, hogy folytassák a betlehemezést, mely több mint 600 éves múltra tekint vissza, és amely Európában nagy értéknek számít, hiszen Jézus születését hirdeti.