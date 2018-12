Budapestről is jöttek a karácsonyi fürdőzésre - Fotók

Fotó: Török János

Fotó: Török János

- Apa, anya és két gyerek, ennyien jöttünk a szegedi Napfényfürdőbe – mondta a Délmagyarországnak a fiatal anya. Kiderült: négy napra érkeztek, és már végeztek a karácsonyi előkészületekkel, most rápihennek az ünnepekre.A Napfényfürdő Aquapolisban már évek óta megrendezik a karácsonyi fürdőzést, ami egyre népszerűbb. A mostani hétvégén is sokan választották a Napfényfürdőt, és egyre többen jönnek a megyén kívülről is, pedig kedvezmény csak a csak a Csongrád megyeieknek járt, legalábbis ezen a hétvégén. Az ünnepek előtt, szombaton és vasárnap a Csongrád megyeiek – lakcímkártyájuk felmutatásával – 850 forintért válthattak egész napos belépőt a fürdőbe, ahol 9-től 20 óráig vehették igénybe a szolgáltatásokat.