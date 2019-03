Büdös lett a víz, elszabadult a fantázia Algyőn

„Biztos a szennyvizet nyomják az ivóvízhálózatba. Lényeg, hogy fizess! Undorító!" „Bevezették a szennyvizet!" Ilyeneket írtak az algyőiek a Facebook közösségi oldalon, ahol az utóbbi napokban tapasztalt jelenség okait találgatják. A buszon is ez volt a téma. Felnőtt emberek bizonygatták, hogy a tisztított szennyvizet visszavezeti a vízmű az ivóvízhálózatba. Megfogalmazódott, és a közösségi oldalon nyilvánosságot kapott olyan vélemény is, miszerint lehet, hogy a kútnál még jó a vízminőség, de mire megérkezik a háztartásokba, „az 50-100 éves ócska rozsdás vascsöveken keresztül, sárga, büdös és ihatatlan lesz". Aki ezt írta, azt is tudja, mi a megoldás: PVC-csövekre kellene cserélni a régi vezetékeket – illetve a járdák és utak felújítása előtt kellett volna.



A csapból folyó ivóvíz tényleg gusztustalanul büdös lett. Az azonban nagyon meredek feltételezés, hogy a szennyvíz bármilyen formában érintkezhet az ivóvízzel.



A közösségi oldalon látott véleményekből elküldtünk egy csokorra valót a Szegedi Vízmű Zrt.-nek. A szolgáltató azt válaszolta, hogy március elsején eltört az Algyőt ellátó egyméteres átmérőjű vízvezeték. Ez az a cső, amely az északi vízműtelepről továbbítja a vizet Szegedre és Algyőre. A törés Szegeden, a Pihenő utca és az Erdőszéli út sarkánál történt. A cég még aznap közleményt adott ki erről, föltette a hírt a honlapjára és a Facebook-oldalára is. A hibát kijavították, és március 11-étől 14-éig éjszakánként ezt a távvezetéket tisztították. Ez „a hibajavítások esetén alkalmazott eljárás, mielőtt ismét üzembe helyezzük a vezetéket. Erről is tájékoztattuk a lakosságot a médián, honlapon, Facebook-oldalunkon keresztül" – közölte a cég.