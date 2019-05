Bulgakov-előbemutató a színházban

A Moliére, avagy az álszentek összeesküvése viszonylag ritkán játszott darab Magyarországon. A drámát az 1936-os moszkvai bemutató után be is tiltották. Most elővette a Szegedi Nemzeti Színház, jövő szeptembertől tűzi műsorra, de most hétvégén tartották az előbemutatóját. Két előadás erejéig látni lehetett a Napkirályt, s a híres drámaírót a színpadon, aki habosan, nagyban éli az életét. Az egyház megorrol rá a Tartuffe miatt, mivel kigúnyolja benne a vallást. Csak tovább romlik a helyzete, amikor szerelmes lesz. A darabot Alföldi Róbert rendezte.