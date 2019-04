Bűnmegelőzési napon rakták le az időkapszulát a Gedói Általános Iskolában

A Gedói Általános Iskola tanulóinak üzeneteit tették abba az időkapszulába, amelyet a bűnmegelőzés napja alkalmából ástak el az iskola udvarán a gyerekek előtt pénteken. _%M. Toronykőy Márta%_, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője elmondta, hogy az idei az első hivatalos bűnmegelőzési nap. Azért április 12-e lett ez, mert a kormány 2011-ben ezen a napon alakította meg a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot.– A bűnmegelőzés napján a közös erőfeszítés, a széles körű összefogás fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezen a napon országszerte megmozdulnak a bűnmegelőzés helyi képviselői, hogy bemutassák a közvetlen környezetükben folyó munkát, egy napra a bűnmegelőzésre irányítsák a figyelmet – mondta M. Toronykőy Márta.Az osztályvezető azt is elmondta, hogy a kapszulába a most általános iskolába járó gyerekek rajzait és írásait tették, amelyek arról szólnak, hogy hogyan lehet biztonságosabbá tenni az épületeket és a köztereket. A kapszulát a tervek szerint 25 év múlva nyitják fel. Az időkapszula mellett elültették a bűnmegelőzés fáját is. Az időkapszula elhelyezésében részt vett Plesovszkiné Ujfaluczki Judit , a Szegedi Tankerületi Központ igazgatója, Rádi Norbert , a megyei rendőrség bűnügyi főkapitány-helyettese, Gyurikné Vass Angéla , az iskola intézményvezetője és M. Toronykőy Márta.