Büntetik a várólistával trükköző kórházakat áprilistól

Új várólista regisztráló-elszámoló rendszer lép életbe áprilistól. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jövő hónaptól bírságolja majd azokat a kórházakat, ahol egy pácienst indokolatlanul előresorolnak a várólistán, ráadásul ebben az esetben a beavatkozás költségét sem finanszírozzák. A Népszava információi szerint egy nem nyilvános felületen már most is nyomon követhető, hogy megfelelően kezelik-e a várólistákat. A tapasztalatok szerint nem: a nyilvánosan meghirdetett várakozási idők sok esetben azért olyan hosszúak, hogy a betegek hálapénzzel akarjanak előrébb kerülni.



Áprilistól ha egy orvos a legkorábbi szabad hely helyett későbbre adna időpontot a betegének, hibajelzést kap, és a rendszer nem is engedi majd beírni az esetet. Ha pedig egy pácienst az eredeti időpontnál előbbre vesznek, annak ellátását a biztosító nem fizeti ki mindaddig, amíg tisztázódik, mi okból történt ez a változás. A szakmailag indokolt esetben – például ha romlott a beteg állapota – nem lesz szankció.



Csongrád megyében a leghosszabb várólista jelenleg a makói szürkehályogműtét-előjegyzés: ott 155 napot kell várni erre a beavatkozásra. Ugyanezt Hódmezővásárhelyen 75, Szegeden 49 nap alatt végzik el. Az ortopédiai műtétek közül térdprotézisre Szegeden 57 napot kell várni, csípőprotézisre 48-at. A szívkatéterezés várólistája pedig jelenleg Szegeden 44 napos.