Busókkal űzték a telet Deszken - galéria

A rendezvény már kora délután elkezdődött a faluház előtti téren. Bene Ildikó az intézmény vezetője lapunknak elmondta, hogy a mostani rendezvény többek között ezért is volt különleges. Az előző négy alkalommal ugyanis csak a busók felvonulására várták az embereket. Most viszont már délután kettőkor kezdtek. A gyerekeket szalmalabirintussal, és sok más játékkal várták. Közben persze lehetett enni és inni is, volt például fánk kóstoló is a téren.A fánknak egyébként is komoly szerep jutott, mert rendeztek egy fánksütő versenyt is, ahol Deszk legfinomabb farsangi süteményét keresték. A nap központi esemény természetesen a Mohácsról érkezett busók felvonulása volt. A felvonulás után elégették a kiszebábot, amivel elbúcsúztatták a telet, a napot pedig este fél héttől táncházzal zárták – tette hozzá Bene Ildikó.