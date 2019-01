Bűzös szennyeződés úszkált Vörösék ivóvizében - Újszegeden és Szőregen gyakoriak a minőségi problémák

Vörös József megdöbbenve tapasztalta, milyen ivóvíz folyik nála. A barna üledékes vizet elhozta szerkesztőségünkbe. Fotó: Karnok Csaba

A Szegedi Vízmű Zrt. munkatársai gyakran végeznek javítási munkálatokat. Ha szükséges, a hálózat mosatását és mechanikai tisztítását is elvégzik. Fotó: Karnok Csaba

Szőregről egészen szerkesztőségünkig buszozott és villamosozott Vörös József, aki nem üres kézzel érkezett. Vászontáskájából egy nagy üvegballont vett elő, amelyben az az ivóvíz volt, amelyet előző este eresztett ki a csapjából. – Két hete éreztem először, hogy büdös, amikor iszom, de ami reggel fogadott, az engem is meglepett. Az üveg alján pár centiméter vastagon barnás szennyeződést tapasztaltam – mutatta olvasónk.Mi is meglepődtünk, hiszen a másfél liter vízben körülbelül két-három ujjnyi világosbarnás, fátyolszerű üledék volt. Abban mindannyian egyetértettünk, ebből bizony nem innánk. József is csak halkan jegyezte meg, nem tudja, mióta isszák ezt a vizet.József és felesége 11 éve költözött Szőregre, a Nefelejcs utcába, akkor teljesen felújították a házat, köztük az ivóvízhálózatot is. – Tavaly nyáron tapasztaltuk, hogy bűzös az ivóvíz, akkor jeleztük a problémát a vízmű felé, ahonnan kijöttek, és a házunk előtt álló tűzcsapból egy délelőttön át folyatták a vizet. Akkor kitisztult, azóta nem volt gondunk egészen mostanáig – mesélte az előzményeket József.Lapunkban az elmúlt két évben többször is beszámoltunk már hasonló problémáról. Büdös volt a csapvíz Szegeden, az Ildikó utcában, megkeresésünk után elhárult a probléma – írtuk tavaly szeptemberben. A cikkhez érkezett kommentekből az derült ki, nemcsak az Ildikó utcában fordult elő, hogy büdös a víz, hanem sok más pontján is a városnak. 2017 augusztusában megírtuk: poshadt, büdös és rossz ízű lett a lakók szerint az ivóvíz az uniós tisztítórendszer bevezetése óta Szegeden. Akkor megírtuk: a Szegedi Vízműnél tudnak a problémáról, hiszen egy új ivóvíztisztítási technológiát alkalmaznak, amelynek megvalósítására az Európai Unió által előírt szigorú vízminőségi követelmények miatt volt szükség, és öt ivóvíztisztító telepen kezdték ezt üzemeltetni 2017 márciusában. Akkor a szakemberek azt mondták, a víz nem ártalmas az egészségre, és hamarosan újra kifogástalan lesz.Vörös József úgy tapasztalta, mégsem lett az. Így azt mondta, rákényszerülnek az ásványvízre, már ki is számolták, egy hónapban ez kettőjüknek 6000 forintba kerül majd. A férfi javaslatunkra szerkesztőségünkből a Szegedi Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatára ment, ahol írtak egy bejelentést a problémáról. Másnap délelőtt már ki is mentek hozzá a cég szakemberei, egyikük vízmintákat vett, míg egy szerelőbrigád leszerelte a vízórát, és fél órán keresztül öblítették a rendszert.Megkerestük mi is a szolgáltatót, megkérdeztük, mitől lett zavaros a szőregiek vize. Balaton Krisztina sajtóreferens a már említett ivóvízminőség-javító program új ivóvíztisztítási technológiáját emelte ki válaszában. – A rendszer beindításával megváltozott a szolgáltatott ivóvíz minősége, összetétele, ami az ivóvízhálózatban a természetes lerakódások feloldásával egy fokozott tisztulási folyamatot indított el. Ennek a tisztulási folyamatnak különböző fokozatai vannak, és ilyen hosszú hálózat esetén sajnos több időt is vesz igénybe – magyarázták közleményükben.Azt is megtudtuk, bizonyos időnként le kell állítani egy- egy ivóvíztisztító telepet, tisztítás, fertőtlenítés miatt. Ilyenkor az egyes telepeken kitermelt és a hálózatba érkező vizek keveredése vaskicsapódást eredményezhet. Ez zavarossággal, sárga, barna elszíneződéssel jár. Valószínűleg ez okozhatta a problémát Vöröséknél is.Kiderült, tavaly ősszel döntően Újszeged és Szőreg területén növekedtek meg a vízminőségi problémák, ekkor a Szegedi Vízmű többször is végzett az érintett körzetekben ivóvízhálózat-mosatást és mechanikai tisztítást. Azokhoz, akik bejelentették náluk a problémát, munkatársaik személyesen kiszálltak, egyeztettek a panaszosokkal, igény szerint vízmintát is vettek.Balaton Krisztina is megerősítette, Vörös Józsefnél valóban átmosták a vízbekötést, valamint vízmintákat vettek, amelyek laboratóriumi vizsgálata megtörtént. – Két ponton vett vízmintát a vízmű: a bekötésnél, illetve bent, a lakásban is. A vizsgált ellenőrző kémiai paraméterek alapján a minták megfelelnek a meghatározott határértékeknek – tudatta a sajtóreferens. József megkeresésünkre azt mondta, az átmosatás óta eltelt két napban nem észlelt problémát, jelenleg nem zavaros a vize.