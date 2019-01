Cél a prevenció - Összefogtak a háziorvosok: megalakították a Marosmenti Praxisközösséget

A tiszaszigeti rendelő, illetve az ott dolgozó háziorvos is bekapcsolódott a praxisközösségbe. Fotó: Karnok Csaba

Egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően tavaly több mint 50 praxisközösség jött létre Magyarországon, amelyekben egymáshoz közeli települések egészségügyi szakemberei fognak össze, és látják el együtt területüket.Lapunkban is beszámoltunk a homokhátsági szövetségről (2018. október 2.: Praxisközösség alakult a Homokhátságon), amelyben Mórahalom, Ruzsa és Zákányszék is működtet ilyet. Idén januárban alakult meg a Marosmenti Praxisközösség. A Tiszaszigeti Önkormányzat által vezetett projektben öt település: Deszk, Kübekháza, Szőreg, Tiszasziget, Újszentiván hét háziorvosi praxisa vesz részt. Legfőbb céljuk, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a betegségek megelőzésére, az egészségmegőrzés területén pedig új szolgáltatásokat nyújtsanak. Ebben a védőnők, ápolók, háziorvosok mellett az új szereplők – a gyógytornász, a dietetikus és az egészségfelelős – olyan pluszszolgáltatásokat nyújtanak, amelyek jelenleg helyben nem érhetők el.A projekt szakmai vezetője a tiszaszigeti háziorvos, Mohos András, akitől megtudtuk, ez a napi munkától elkülönülten zajlik. Először egy egészségiállapot-felmérő kérdőívet töltenek ki a páciensek az ápolónő segítségével, majd ennek eredménye alapján prevenciós rendelésen beszélik meg a beteggel, mi a teendője. – A területen élők jelentős részén részletes állapotfelmérést végzünk. Ez alapján például, ha kiderül, hogy elhízott a beteg, fogynia kellene, és ő vállalja, akkor el tud menni dietetikushoz vagy tornázni. Mi végigkísérjük az útját, meghatározott időközönként pedig ellenőrizzük – magyarázta a háziorvos. A prevenciós rendelésen a páciensek személyre szabott ellátási tervet kapnak, a folyamatosan háziorvosi gondozásban lévők pedig célzott többletszolgáltatásokban részesülnek. Ezek közé tartoznak a táplálkozással kapcsolatos kórállapotok, illetve a cukorbetegség átfogó gondozása, gyógytorna és a baba-mama klubok is.A projekt szakmai vezetője hozzáfűzte, elsősorban olyan betegségekre fókuszálnak, amelyek gyakoriak és jelentősek: ilyenek például a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek. Idetartoznak még a mozgásszervi, a légzőszervi megbetegedések és a cukorbetegség, valamint az elhízás és a mentális problémák, a káros szenvedélyek, dohányzás, alkohol.Mohos András elmondta, az ő praxisában az első kettő, vagyis a szív- és érrendszeri, valamint az onkológiai betegségek vezetnek. Ugyanakkor sokan járnak hozzá magas vérnyomással, köztük Szalma Zsolt is, akit nyár óta kezel a tiszaszigeti háziorvos ezzel a problémával. Mohos doktor úgy fogalmazott, a férfi pont a program célcsoportjába tartozik. – A páciens jó karban lévő 45 éves férfi, aki egészségesnek mondja magát, ritkán jár orvoshoz, így könnyen kiesik a látókörünkből. Elsősorban ezt a korosztályt szeretnénk megszólítani, ám mindenki, még a gyerekek számára is nyitottak vagyunk – magyarázta az orvos. A férfi egészségtudatos, sportol, mégis kiderült, hogy magas a vérnyomása, így most havonta jár háziorvosához. – Odafigyelek magamra, rendszeresen sportolok, hiszen haladok előre a korral. Ez a program hasznos lesz mindenkinek, hiszen felhívja a figyelmet az apróbb problémákra – magyarázta a páciens.– Legfőbb célunk az, hogy a betegek helyben, célzott ellátást kapjanak, és szükség esetén megfelelő ellátóhelyre irányítsuk őket – fűzte hozzá Mohos András. A szokásos háziorvosi struktúra nem sérül, minden beteg a saját orvosához járhat, akiknek szakemberek segítik a munkáját. A Marosmenti Praxisközösség a következő két évben modellprogramként működik majd, a szolgáltatás 16 ezer embert érint.