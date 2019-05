Célba ért a fiatalok kérése: megújulhat a skate-park

Megvan a remény az újszegedi skate-park megújítására. Fotó: Török János

Korábban már hírt adtunk arról lapunkban, hogy az újszegedi liget felújítását követően nem megfelelően kerültek vissza a helyükre az elemek a skate-parkban. Így néhány nap alatt kihullottak a csavarok, hullámosak lettek a lejtők, ráadásul a talajjal sem sikerült összeilleszteni rendesen az ívet. Ennek a Szegedi Extrém Sportolók Közössége Facebook-csoportban is hangot adtak, majd Joób Mártont, a sportbizottság elnökét is felkeresték, akivel a parkban egyeztetett a problémákról Vojnár Gábor a gördeszkásokat, és Elekes Dávid a BMX-eseket képviselve. Akkor Joób Márton ígéretet tett arra, hogy minden lehetőséget felkutat arra, hogy a pálya megújuljon. Hosszas egyeztetések után célba ért a fiatalok kérése, pályázatot nyújt be az önkormányzat a kormány 2019-ben indított Országos Görpark Program felhívására.– Nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a város és a Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség részéről is már a kezdetektől komoly együttműködési igény mutatkozott arra vonatkozóan, hogy megépítsük Magyarország egyik legjobb görparkját. Bízunk abban, hogy pozitív pályázati elbírálás esetén egy éven belül tényleg olyan maradandó pályát építhetünk, ami több évtizeden keresztül a legkisebbektől a legidősebbekig, a kezdőktől a profikig, mindenkinek egyaránt sok-sok örömöt és élményt nyújt majd. Csapatunk a várossal együttműködve, jelenleg külföldi szakértőket bevonva dolgozik a pálya látványkoncepció-, illetve kivitelezési terveinek elkészítésén – nyilatkozta lapunknak Vojnár Gábor. Elekes Dávid elmondása szerint 25 év küzdelem után nagy előrelépés és motiváció ez. – Az újszegedi liget felújítása óta özönlenek a gyerekek a skate-parkba is, mi biciklisek alig vagy nem is tudjuk használni a pályát, hiszen így is túl veszélyes. Amíg a pályázati döntésre várunk, találtunk egy ideiglenes megoldást a káoszra, illetve hamarosan folytatódik a dirtpálya építése is, ahol a kicsiknek és a profiknak is megfelelő edzőpálya lesz – tette hozzá.Az országos programban 10 és 30 millió forint közötti összeget lehet nyerni, a támogatás mértéke a fejlesztés 50 százalékát fedezi, a további forrást az önkormányzatnak kell biztosítania. A pénzügyi bizottság 30 millió forintot különített el erre a célra.