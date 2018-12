˝Csabi, te egy paraszt vagy!˝ - Hartay verset, regényt ír, szarvasmarha-telepet vezet - és ő a Viharsarki Kattintós

A Rajongó voltunk című önyvet másokkal együtt Bíró-Balogh is nemzedéki regénynek nevezte. Ám nem csak azokhoz szól, akik a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján jártak az általános iskola felső tagozatára, és akkor cserélté le Dolly Roll-posztereiket Depeche Mode-, Bros-, esetleg Pokolgép-jelvényre. Mindazoknak érdekes olvasmány lehet, akik szeretnek emlékezni arra, mekkora esemény volt először, saját jogon meginni egy sört a kocsmában, járni – vagy nem járni – egy lánnyal. Hartay arról beszélt, tanulságos számára – ahogyan talán az olvasó számára is az – szembenézni az egykori önámítással, és rögzíteni, valamiféle jegyző önyv kedvéért, hogy azzal szemben, amit az ember akkor a barátainak mesélt, hogyan is történtek meg vele az élet dolgai.

„ ét szelet zsíroskenyér nekem oly sokat jelent" – ezzel az 1983-as, Ki mit tud?-on befutott Smog-dallal hangolta a szegedi Jazz Kocsma özönségét Hartay Csaba Rajongó voltunk című önyvének bemutatójára DJ ő. „Csabi, te egy paraszt vagy!" – állapította meg Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész, a szerző beszélgetőtársa. Hartay pedig beszámolt arról, hogy valóban elvégzett egy aranykalászos gazdatanfolyamot, ez szükséges volt ahhoz, hogy gazdálkodhasson a földjein. Valóban reggel ötkor kel, és megy a szarvasmarha-telepre, amelynek üzletrészét édesapja halála után ő és húga örö ölte. A másik tulajdonos édesapja egykori társa, az állatorvos. Csaba napi rutinját tényleg a fejés, almozás-etetés ritmusa határozza meg, délelőtt tizenegytől kettőig azonban van ideje írni. Eddig nyolc verseskötete és négy prózakönyve jelent meg. Ez ugyan a szegedi bemutatón nem hangzott el, de nem titok: övé a Viharsarki Kattintós nevű szatirikus blog is, amely a mindennapi élet és a Facebook jelenségeire reagál.